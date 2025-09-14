Dmitri Medvedev, decorat de Vladimir Putin cu ordinul „Pentru merite față de Patrie” la împlinirea vârstei de 60 de ani

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a decorat pe vicepreședintele Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, cu ordinul „Pentru merite față de Patrie”, gradul IV, cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani, informează agenția TASS. Aceasta îl face pe Medvedev cavaler deplin al ordinului, după ce anterior primise gradele I, II și III în 2015, 2005 și 2020.

Conform decretului prezidențial, distincția a fost acordată „pentru contribuția sa semnificativă la consolidarea statalității ruse și la asigurarea securității naționale a Federației Ruse”.

Ordinul este unul de prestigiu al Rusiei, acordat pentru merite în domeniul statalității, dezvoltării socio-economice, apărării, cercetării științifice, culturii și artei, sportului, precum și pentru promovarea păcii și cooperării internaționale.

Medvedev, care a fost președinte și premier al Rusiei între 2008 și 2012, în perioada în care a făcut o rocadă cu Putin, a fost inițial perceput ca un reformator deschis relațiilor cu Occidentul. După declanșarea războiului din Ucraina, a revenit în prim-planul Kremlinului ca una dintre vocile cele mai incisive ale regimului, adoptând poziții profund antioccidentale și, uneori, amenințări nucleare.

În plus, Medvedev este cunoscut pentru activitatea sa intensă pe rețelele sociale și pentru polemicile cu lideri internaționali, inclusiv cu fostul președinte american Donald Trump.