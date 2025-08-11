Dmitri Medvedev susține că Ucraina aduce pe front asasini din cartelurile de droguri din America Latină, în timp ce politicienii europeni ar împiedica negocierile dintre Washington și Moscova.

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, îi acuză pe politicienii europeni că încearcă să blocheze eforturile SUA de a opri războiul din Ucraina și susține că autoritățile de la Kiev ar fi recrutat mercenari din carteluri de droguri din America Latină pentru a lupta împotriva Rusiei.

Atac la adresa Europei și acuzații grave la adresa Kievului

„În timp ce imbecilii europeni încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean, regimul agonizant Bandera recrutează în panică cele mai josnice gunoaie ale umanităţii pentru a lupta pe front”, a declarat Dmitri Medvedev duminică, pe canalul său Telegram, citat de agenția TASS.

Fostul președinte al Rusiei (2008-2012) a susținut că autoritățile de la Kiev angajează „ucigaşi din cartelurile de droguri din Columbia şi Mexic, ale căror nume sunt cunoscute în întreaga lume, judecând după relatările mass-media şi serialele TV despre crimele legate de droguri: «Clan del Golfo», «Sinaloa», «Jalisco Nueva Generacion» şi altele”.

Medvedev a adăugat că „compania Segurcol Ltd. cu sediul în Medellin recrutează bandiţi”, însă, potrivit acestuia, „luptătorii cartelurilor de droguri se dovedesc a fi soldaţi slabi”. „Prin urmare, trupele noastre îi distrug atât de repede încât transportatorii de sicrie nu au timp să adune sicriele tuturor celor care nu şi-au găsit odihna veşnică în pământul umed”, a afirmat el, potrivit News.ro.

Întâlnire Trump-Putin în Alaska

Aceste declarații apar cu doar câteva zile înainte ca președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, să se întâlnească pe 15 august în Alaska pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina.

Întâlnirea a fost anunțată de Trump pe rețelele de socializare și ulterior confirmată de Kremlin. „Locația este destul de logică”, a spus un purtător de cuvânt al președinției ruse, invocând proximitatea relativă a statului Alaska față de Rusia.