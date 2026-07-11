Video Alertele de raid aerian au răsunat din nou în Kiev pe timpul nopții, după un amplu atac rusesc. Sunt 11 răniți, printre care și un copil

Capitala Ucrainei a fost din nou ținta unui atac aerian rusesc în noaptea de vineri spre sâmbătă. Cel puțin 11 persoane au fost rănite în urma bombardamentului, printre victime aflându-se și un băiat de 11 ani.

Potrivit autorităților ucrainene, mai multe explozii puternice au fost auzite în timpul nopții în Kiev, după ce forțele ruse au lansat un nou atac cu rachete balistice, al treilea asupra capitalei în această săptămână.

„Inamicul atacă capitala cu rachete. Vă rugăm să rămâneți în locuri sigure!”, a transmis pe Telegram șeful Administrației Militare a Kievului, Timour Tkatcenko, citat de Kyiv Independent.

Infrastructura civilă a fost lovită chiar înainte de declanșarea alertei de raid aerian. Echipele de intervenție lucrează la locul atacurilor – în capitală au fost avariate blocuri de locuințe, clădiri de birouri și un seminar teologic. De asemenea, sunt în curs operațiuni de refacere în regiunile Odesa, Sumî, Harkov și Cernihiv.

Pe parcursul nopții, Rusia a lansat peste 120 de drone și 12 rachete, jumătate dintre acestea fiind balistice.

„Apărătorii noștri au reușit să doboare majoritatea țintelor – dar nu și pe cele balistice”, a scris Zelenski pe X.

Atacurile asupra Kievului se intensifică

Din luna iunie, Kievul este vizat de bombardamente de amploare, Rusia folosind un număr tot mai mare de rachete, în special rachete balistice, considerate mai rapide și mai dificil de interceptat de sistemele de apărare antiaeriană.

Unul dintre cele mai grave atacuri din ultimele luni a avut loc în noaptea de 1 spre 2 iulie, când aproximativ 30 de persoane și-au pierdut viața în urma unui bombardament masiv asupra capitalei ucrainene.

Lovituri și în regiunea Odesa

În paralel cu atacul asupra Kievului, forțele ruse au lansat rachete și asupra regiunii Odesa. Autoritățile locale au anunțat că infrastructura portuară a fost lovită, iar o persoană a murit în urma bombardamentului.

Noile atacuri au loc la doar o zi după ce Ucraina a desfășurat o nouă serie de lovituri cu drone asupra unor obiective din Rusia, vizând infrastructură petrolieră și portul Taganrog, situat la Marea Azov.

Ambele părți își intensifică operațiunile asupra infrastructurii strategice, pe fondul războiului început din 2022.