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Reuters: Putin respinge negocierile de pace și pregătește o nouă escaladare în Ucraina

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Război în Ucraina
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Președintele rus Vladimir Putin respinge apelurile la negocieri de pace cu Kievul. Potrivit unor surse, recentele atacuri cu drone ale Ucrainei asupra rafinăriilor și porturilor din Rusia i-au întărit hotărârea de a continua războiul.

Vladimir Putin/FOTO: Shutterstock
Vladimir Putin/FOTO: Shutterstock

Reuters, care citează trei surse apropiate Kremlinului, scrie că Putin este mai degrabă înclinat să escaladeze conflictul, ajuns deja în al cincilea an. Una dintre ele, care se întâlnește în mod regulat cu președintele rus, a spus că există o „probabilitate ridicată” ca luptele să se intensifice în următoarele luni.

Una dintre persoanele familiarizate cu gândirea lui Putin a declarat că acesta „s-a încăpățânat” să își atingă principalul obiectiv: cucerirea întregii regiuni Donbas din estul Ucrainei, unde înaintarea trupelor ruse a încetinit în acest an.

Aceeași sursă susține că Putin a respins recent propunerile unor consilieri care sugerau un compromis bazat pe un armistițiu de-a lungul actualei linii a frontului. A doua sursă afirmă că liderul de la Kremlin este convins că Rusia va cuceri în curând întregul Donbas.

Potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), aproximativ două milioane de militari au fost uciși, răniți sau dați dispăruți de la începutul invaziei, dintre care circa 1,4 milioane sunt ruși. În ciuda dificultăților de pe front și a eficienței dronelor ucrainene, Moscova își concentrează ofensiva asupra orașului Kostiantinivka.

Putin susține că Rusia a cucerit orașul, afirmație negată de Ucraina, și consideră ocuparea completă a Donbasului o prioritate, văzută drept o victorie necesară.

În paralel, Financial Times scrie că, la summitul NATO de la Ankara, președintele SUA, Donald Trump, și-a schimbat poziția față de Ucraina.

După declarațiile dure la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Donald Trump a menționat posibilitatea de a permite Ucrainei să producă armament de concepție americană. Această evoluție le oferă aliaților europeni o „speranță prudentă” că administrația americană ar putea face un pas strategic în sprijinul Kievului.

Un diplomat NATO a sugerat că această schimbare de atitudine este legată de pragmatismul președintelui american, care tinde să favorizezeactorii care obțin rezultate pe câmpul de luptă, în contextul în care Ucraina a raportat recent o serie de succese pe front.

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