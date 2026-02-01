Zelenski nu excludere un al doilea mandat: totul depinde de cum se va încheia războiul

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a oferit primele declarații clare despre intențiile sale electorale în contextul războiului cu Rusia. Într-un interviu pentru Český rozhlas, șeful statului a explicat că uneori se gândește să participe la următoarele alegeri prezidențiale, dar totul depinde de deznodământul conflictului.

„Nu știu. Totul depinde de cum se va încheia acest război… Uneori mă gândesc”, a spus Zelenski.

Anterior, președintele a menționat că deja din februarie ar putea fi adoptate modificări ale legislației electorale pentru a permite organizarea votului în condiții de stare de război. Totuși, a avertizat că multe decizii vor fi influențate de negocierile pentru pace.

Experți în domeniu ridică întrebări esențiale: este posibil să se organizeze alegeri postbelice rapid, fără a afecta principiile democratice? Cine și cum stabilește regulile jocului? Sunt permise „decizii speciale” și care sunt limitele lor constituționale? Poate siguranța națională fi un argument pentru restrângerea concurenței politice sau a libertății de exprimare? În articolul „După război: ce provocări stau în fața alegerilor și cum pot fi depășite”, fostul adjunct al președintelui Comisiei Electorale Centrale, Andrii Magera, răspunde punctual la aceste întrebări și oferă soluții pentru organizarea scrutinului într-un context post-conflict.

Următoarele întâlniri trilaterale Ucraina – Rusia – SUA vor avea loc la Abu Dhabi

Zelenski a anunțat datele următoarelor discuții trilaterale între Ucraina, Rusia și Statele Unite: 4 și 5 februarie, la Abu Dhabi. Mesajul a fost postat de președinte pe rețelele sociale.

„Tocmai am primit raportul echipei noastre de negociere. Au fost stabilite datele următoarelor întâlniri: 4 și 5 februarie la Abu Dhabi. Ucraina este pregătită pentru discuții concrete și ne dorim ca rezultatul să ne apropie de un sfârșit real și demn al războiului”, a subliniat Zelenski.

Reamintim că prima rundă de discuții trilaterale la Abu Dhabi a avut loc între 23 și 24 ianuarie. Potrivit New York Times, în cadrul întâlnirilor au fost discutate posibilități precum desfășurarea de forțe americane de menținere a păcii în regiunea Donețk sau crearea unei zone demilitarizate. Sursele americane au apreciat pozitiv discuțiile, iar consilierul lui Donald Trump a sugerat că părțile au reușit să reducă divergențele legate de teritorii. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a precizat că delegația rusă a suferit o „schimbare calitativă”.

Inițial, întâlnirea era programată pentru 1 februarie, însă Zelenski a lăsat deschisă posibilitatea amânării, în contextul tensiunilor din jurul Iranului. Tot până la 1 februarie, Rusia anunțase un „armistițiu energetic”, considerat de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, drept „o condiție favorabilă pentru negocieri”.