Cum transformă vara rusească frontul ucrainean într-o zonă de vânătoare permanentă

Tot ce se mișcă în estul Ucrainei – soldat, ambulanță, civil într-un sat aparent liniștit – poate deveni o țintă. Așa arată vara 2025 pe frontul de est, unde armata rusă și-a mutat tot mai mult accentul tactic pe utilizarea dronelor, în special în ofensiva relansată în jurul orașelor Kostiantinivka, Pokrovske și Kupiansk, potrivit unei analize publicate de The New York Times.

Dronele, care altădată completau ofensiva clasică, au devenit între timp vârful de lance. Multe dintre ele sunt capabile să lovească ținte aflate și la 38 de kilometri distanță, făcând irelevantă distincția dintre linia frontului și „zona din spate”. Situația devine critică noaptea, când aparatele sunt echipate cu camere termice. „După lăsarea serii, totul se complică”, spune Evhen Alhimov, purtător de cuvânt al Brigăzii 28 Mecanizate a Ucrainei. „Nu poți să te miști, nu poți să transporți răniți, nu poți reaproviziona. Te văd și te lovesc.”

Pe fondul intensificării atacurilor cu drone și bombelor aeriene ghidate, apărarea ucraineană se bazează încă pe arme din era sovietică, precum tunurile antiaeriene ZU-23. Sisteme occidentale moderne precum Patriot sunt prea valoroase pentru a fi aduse în proximitatea frontului, unde riscul distrugerii lor e prea mare. În lipsa unei soluții mai bune, echipamentele sovietice sunt ascunse sub plase de camuflaj și în adăposturi improvizate, dar eficiența lor este relativă.

Dronele nu mai fac diferența între militari și civili

Între timp, spațiul de risc se extinde și pentru civili. Dronele nu mai fac diferența între uniformă și haine de stradă. Convoaiele umanitare, echipele de evacuare și simplii locuitori din estul Ucrainei sunt la fel de expuși ca soldații. NYT scrie că războiul a devenit mai brutal nu doar din punct de vedere militar, ci și uman – prin numărul crescut de victime în rândul populației necombatante.

„Singura speranță pe care o mai au soldații și civilii din zonele aflate sub amenințarea dronelor este să supraviețuiască”, scrie The New York Times.

În paralel, vocea experților atrage atenția asupra rămânerii în urmă a Ucrainei în ceea ce privește contramăsurile. Serghei „Flash” Beskrestnov, specialist în război electronic, avertizează populația să nu observe cu curiozitate acțiunile grupurilor de apărare antidrone din spatele ferestrelor: gloanțele grele folosite nu aleg ținta. Iar activistul Serghei Sternenko merge mai departe, acuzând autoritățile locale că întârzie implementarea unor tehnologii esențiale pentru interceptarea dronelor. „Dacă nu facem asta acum”, avertizează el, „Rusia ne va rade cu Shahed-urile.”

Într-un război unde fiecare metru pătrat este scanat din aer, singura șansă reală este adaptarea rapidă. Sau supraviețuirea – pentru cei care mai apucă să se adapteze.