Unul dintre fiii lui Ramzan Kadîrov este, la vârstă de 9 ani, proprietarul unei vile în valoare de 10 milioane de dolari

Doi dintre fiii liderului cecen Ramzan Kadîrov au devenit, încă din copilărie, proprietarii unor imobile de lux în centrul capitalei Groznîi, cu o valoare totală estimată la aproximativ 1,3 miliarde de ruble (aproape 17 milioane de dolari), potrivit unui raport al proiectului de investigație Можем объяснить (We Can Explain).

Cel mai mare dintre ei, Ali Kadîrov, în vârstă de 19 ani, figurează ca proprietar al unui teren de circa 4.500 de metri pătrați și al unei vile de peste 1.300 de metri pătrați, situată la doar câteva sute de metri de reședința tatălui său. Investigația estimează valoarea proprietății la peste 500 de milioane de ruble.

Ali conduce clubul de lupte „Ahmat”, a primit distincții din partea autorităților cecene și a avut deja întâlniri oficiale cu președintele rus, Vladimir Putin.

Abdullah Kadîrov a intrat în posesia unei averi uriașe încă de când avea 7 ani

În imediata vecinătate locuiește fratele său mai mic, Abdullah, care la doar 9 ani, este proprietar al unui palat de aproximativ 2.000 de metri pătrați încă de la vârsta de 7 ani. Imobilul a ajuns pe numele său după ce Ramzan Kadîrov a închiriat terenul, l-a trecut pe numele copilului, iar ulterior acesta a fost privatizat.

Valoarea estimată a proprietății se ridică la 800 de milioane de ruble (aproape10 milioane de dolari).

În același cartier se află și locuința unui alt fiu al liderului cecen, Adam Kadîrov, proprietar al unui conac cu patru etaje evaluat la circa 750 de milioane de ruble. Ca să i se asigure o vedere directă către reședința familiei Kadîrov, o clădire din apropiere ar fi fost demolată.

Investigatorii de la We Can Explain subliniază că niciunul dintre copii nu are surse oficiale de venit care să justifice astfel de achiziții, ceea ce ridică semne de întrebare privind proveniența fondurilor.

Amintim că unul dintre fiii lui Ramzan Kadîrov, Adam Kadîrov (care a împlinit recent 18 ani), a suferit răni ușoare în urma unui accident rutier produs pe 16 ianuarie, în timp ce se afla într-o coloană oficială. Deși a fost transportat de urgență la Moscova, medicii locali susțin că leziunile sale nu necesitau o intervenție atât de urgentă.