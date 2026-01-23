search
Cine i-ar putea lua locul lui Ramzan Kadîrov: Kremlinul pregătește succesiunea în Cecenia

0
0
Publicat:

Starea de sănătate a liderului cecen Ramzan Kadîrov, în vârstă de 49 de ani, s-a deteriorat semnificativ în ultimele luni, iar Moscova și autoritățile de la Groznîi se pregătesc deja pentru o eventuală schimbare de putere în republica din Caucaz.

Liderul cecen Ramzan Kadîrov și Vladimir Putin FOTO: EPA EFE
Liderul cecen Ramzan Kadîrov și Vladimir Putin FOTO: EPA EFE

La sfârșitul lunii decembrie, Kadîrov a fost internat de urgență la Moscova, iar la începutul lunii ianuarie serviciile de informații ucrainene au raportat că acesta ar suferi de insuficiență renală.

În acest context, Kremlinul ar fi declanșat deja mecanismele de succesiune, pentru a evita pierderea controlului asupra Ceceniei.

Surse apropiate puterii de la Moscova descriu situația din republică drept extrem de tensionată, cu decizii luate în cercuri restrânse și pregătite pentru a fi aplicate imediat după dispariția liderului cecen, scrie dialog.

Tot ce se întâmplă în prezent la Groznîi este atent ascuns, iar procesele politice sunt complexe și opace, spun aceleași surse. În paralel, Ramzan Kadîrov încearcă să-și asigure supraviețuirea politică a familiei, mizând pe o succesiune dinastică.

Planul său principal este promovarea fiului său, Adam Kadîrov, în vârstă de 18 ani, pe care l-a plasat deja în poziții-cheie din aparatul de securitate al republicii.

Adam este înconjurat de oameni de încredere ai tatălui său, printre care Adam Delimkhanov și Magomed Daudov, doi dintre cei mai influenți membri ai regimului.

Delimkhanov, fost combatant în războaiele cecene, controlează rețelele diasporei și aparatul de forță, în timp ce Daudov este responsabil de guvern și de mecanismele de represiune internă.

Potrivit politologilor, Cecenia a devenit un exemplu de dictatură personalistă cu transfer dinastic al puterii. Ramzan Kadîrov și-a consolidat poziția prin alianțe de clan și căsătorii strategice ale copiilor săi cu familii influente, pentru a garanta protecția familiei după moartea sa.

În același timp, liderul cecen dispune de zeci de mii de luptători care, deși sunt formal subordonați Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, acționează în realitate sub controlul său direct.

„În cadrul Federației Ruse a apărut un subiect în care există o dictatură personalistă cu o metodă dinastică de transfer al putere”, a spus politologul Dmitri Dubrovski despre ceea ce se întâmplă în Cecenia. 

Moscova impune însă o condiție clară pentru orice succesor: stabilitatea regiunii trebuie menținută cu orice preț, mai ales în contextul războiului din Ucraina.

Kremlinul nu își poate permite o Cecenie instabilă, iar oricine va prelua puterea trebuie să garanteze continuitatea sistemului.

Printre posibilii candidați luați inițial în calcul s-a numărat și Apti Alaudinov, însă acesta ar fi fost exclus din lipsă de autoritate reală atât în Cecenia, cât și în diaspora.

Experții nu exclud complet o luptă între clanuri sau o tentativă de opoziție, dacă autoritatea familiei Kadîrov va slăbi, însă protestele de masă sau o destabilizare majoră sunt considerate improbabile. 

„Un număr foarte mare de locuitori ai Republicii Cecene speră ca acest guvern să se prăbușească. Speră, dar nu o exprimă. Dar dacă dai jos ochelarii roz, mulți înțeleg că absolut nimic nu se va schimba... Oricum, nu va fi mai bine”, a spus Amina Larsson de la asociația Vayfond.

