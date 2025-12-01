search
Luni, 1 Decembrie 2025
Adevărul
Analiză Cum ar putea fi primit Steve Witkoff la Moscova și ce așteptări există de la această vizită

Război în Ucraina
Publicat:

Când reprezentantul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, va sosi zilele următoare la Moscova pentru discuții, este posibil să beneficieze de o primire cordială, însă de puțină disponibilitate din partea Rusiei de a face concesii, notează The Times.

Vladimir Putin și Steve Witkoff/FOTO:EPA/EFE
Vladimir Putin și Steve Witkoff/FOTO:EPA/EFE

Președintele rus Vladimir Putin a sugerat că varianta de plan de pace conturată în urma negocierilor americano-ucrainene de la Geneva ar putea constitui baza unor „discuții serioase”. Totodată, joi, 27 noiembrie, el a afirmat că fiecare dintre cele 28 de puncte ale propunerii inițiale înaintate de administrația Trump are importanță pentru Moscova.

Aceasta pare să indice că Putin menține un poziționament maximalist — o situație care, dacă se confirmă, ar putea fi incomodă pentru Trump, deși acesta continuă să vorbească în termeni optimiști despre perspectivele unui acord.

Atitudinea reflectă și încrederea Kremlinului, care își revendică progrese militare și continuă campania de lovituri împotriva infrastructurii energetice ucrainene.

Între timp, la Kiev, un scandal de corupție a dus la demisia lui Andrii Iermak, șeful cancelariei președintelui Volodimir Zelenski. În Statele Unite, Keith Kellogg — emisarul special al lui Trump pentru Ucraina și unul dintre cei mai vocali susținători ai Kievului în administrația americană — urmează să părăsească funcția în ianuarie.

Putin ar putea simula disponibilitatea pentru dialog

Există evaluări potrivit cărora Putin ar putea simula disponibilitatea pentru dialog, folosind procesul de negociere pentru a-l prezenta pe Zelenski drept un obstacol în calea ambițiilor diplomatice ale lui Trump și pentru a alimenta tensiunile dintre SUA, Ucraina și statele europene. Totuși, nu există indicii clare că liderul rus ar fi decis să închidă complet ușa negocierilor. Putin este considerat un tactician oportunist, dornic să își mențină opțiunile deschise cât timp acest lucru este posibil.

Simultan, el a transmis că nu exclude renunțarea la orice acord, convins fiind că situația de pe front îi este favorabilă. În opinia sa, dacă forțele ucrainene nu se retrag de pe teritoriile revendicate de Moscova, Rusia le va prelua oricum cu forța.

Această poziție ar putea fi, cel puțin parțial, retorică. Șeful Statului Major rus, Valeri Gherasimov, este cunoscut pentru declarații premature, însă Putin cunoaște, măcar parțial, costurile prelungirii conflictului. Deși nu își exprimă regretul față de pierderile umane estimate la aproximativ 1,3 milioane de morți și răniți, Kremlinul se confruntă cu presiuni economice generate de deficitul de forță de muncă și de creșterea bonusurilor de recrutare necesare pentru a atrage circa 30.000 de voluntari lunar — suficienți pentru compensarea pierderilor, dar scumpi pentru bugetele federal și regionale. Menținerea evitării unei mobilizări largi depinde de sustenabilitatea acestor cheltuieli.

„Mult timp, Putin a presupus că este suficient să dea o dispoziție, fără a lua în calcul costurile. Acum realitatea îl ajunge din urmă: comandantul suprem trebuie să acționeze și ca un contabil, cântărind atent dacă un acord ar fi, în final, mai avantajos decât continuarea războiului”, a declarat un fost insider de la Kremlin, care încă oferă consultanță administrației ruse.

La Moscova, Putin este așteptat să adopte o poziție dură, caracterizată prin presiune și intimidare, dar și să indice domeniile în care ar putea accepta compromisuri.

Deși continuă să repete afirmația că Zelenski nu ar fi un președinte legitim — o poziție folosită în retorica oficială — Rusia a transmis neoficial că această chestiune nu reprezintă un obstacol insurmontabil pentru un eventual acord.

Moscova cere garanția clară că Ucraina nu va adera la NATO

Trump, sensibil la statut și la simbolistica diplomatică, consideră că gesturi precum reintegrarea Rusiei în grupul G8 (actualmente G7) ar putea funcționa ca stimulente pentru Putin. Liderul de la Kremlin nu pare însă impresionat și a ridiculizat ideea într-o declarație recentă.

În schimb, Moscova cere garanția clară că Ucraina nu va adera la NATO, o foaie de parcurs pentru ridicarea treptată a sancțiunilor și control asupra unor teritorii ucrainene neocupate în prezent. Potrivit The Times, Putin s-ar mulțumi cu recunoașterea de facto a controlului asupra teritoriilor ocupate, fără validare juridică internațională — oricum improbabilă, întrucât ar necesita un referendum constituțional în Ucraina. Cedarea unor zone încă apărate de armata ucraineană rămâne însă de neacceptat pentru Kiev.

Dacă negocierile nu vor avansa, Putin ar putea încerca să exploateze divergențele transatlantice. Argumentul său că unii lideri europeni îi sabotează deliberat eforturile de dialog găsește ecouri atât la Washington, cât și în anumite capitale europene.

După ce șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a afirmat că Rusia se apropie de un „punct critic” și că mărimea armatei sale ar trebui limitată, un diplomat francez, vorbind sub protecția anonimatului, a criticat-o pentru „siguranță morală excesivă, fără contact cu realitatea de pe teren”.

Cu cât liderii europeni încearcă mai mult să împiedice Kievul să accepte o înțelegere dezavantajoasă și blochează planurile lui Trump, cu atât cresc oportunitățile Moscovei de a amplifica diviziunile și de a evita responsabilitatea unui eventual eșec diplomatic. O Europă fragmentată și o Ucraină destabilizată ar reduce presiunea asupra Kremlinului.

Potrivit unor relatări recente din The Telegraph, Statele Unite ar fi dispuse să recunoască controlul Rusiei asupra Crimeei și altor teritorii ocupate, pentru a facilita un acord de încetare a ostilităților. Conform acestor informații, Trump intenționează să trimită la Moscova atât pe Steve Witkoff, cât și pe ginerele său, Jared Kushner, pentru a prezenta oferta direct lui Putin.

Politico a relatat că obiectivul principal al lui Trump ar fi încetarea războiului, indiferent de forma finală a înțelegerii. Fostul ambasador al Ucrainei în SUA, Oleg Șamșur, avertiza în articolul „Cele 28 de puncte ale lui Trump: cum poate fi vândută Ucraina” că un adevărat acord de pace necesită garanții solide și o poziție europeană fermă — altfel, „planurile de pace” de astăzi riscă să deschidă calea pentru extinderea conflictului în Europa.

