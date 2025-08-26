Corupţie la vârful armatei în Rusia. Încă un general arestat pentru o fraudă de peste 57 de milioane de ruble

Un nou scandal lovește conducerea armatei lui Vladimir Putin: generalul-maior Konstantin Kuvșinov, fost șef al unui centru medical al Ministerului Apărării, a fost arestat preventiv, pentru delapidarea a peste 57 de milioane de ruble prin contracte cu firme private.

Potrivit presei ucrainene, care citează date publicate pe portalul instanțelor din Moscova, generalul-maior Konstantin Kuvșinov se află în arest preventiv încă din aprilie 2025, iar dosarul penal deschis pe numele său vizează o fraudă de amploare în sistemul medical militar.

Anchetatorii susțin că generalul-maior Konstantin Kuvșinov ar fi delapidat peste 57 de milioane de ruble, echivalentul a aproximativ 410.000 de dolari. Suspiciunile se referă la contracte publice semnate în anul 2022, atunci când Centrul Medical și de Diagnostic nr. 9 al Ministerului Apărării, pe care îl conducea, a achiziționat echipamente medicale la prețuri mult supraevaluate.

Potrivit aceleiaşi surse, investigația a scos la iveală contracte încheiate cu două companii, Delrus și TDA-Service, în care prețurile plătite de instituția militară ar fi fost mult mai mari decât valoarea reală a produselor furnizate.

La începutul lunii iunie, procurorii militari au extins cercetările și asupra unor persoane din conducerea celor două firme, Igor Ignatov, director adjunct de vânzări la Delrus, care a fost trimis în arest preventiv, în timp ce Alexander Khotsin, directorul comercial al TDA-Service, a fost plasat în arest la domiciliu.

Generalul-maior Konstantin Kuvșinov a fost timp de șase ani unul dintre oamenii-cheie ai sistemului medical militar din Rusia. Din februarie 2019 până în mai 2025 a condus Centrul Medical și de Diagnostic nr. 9 din Moscova, una dintre cele mai importante unități medicale aflate sub autoritatea Ministerului Apărării.

Anterior, el s-a aflat la conducerea Centrului principal de expertiză medicală militară, structură de bază în evaluarea sănătății și pregătirii medicale a personalului militar rus.