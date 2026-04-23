„După 100 de kilometri, mașina a ajuns în service”. Loviturile ucrainene asupra rafinăriilor rusești afectează calitatea carburanților

După loviturile forțelor ucrainene asupra rafinăriilor rusești de petrol, calitatea carburanților a început să scadă, ceea ce a dus și la stricarea mașinilor.

Potrivit Dialog.ua, rușii au început să se plângă de o scăderea calității combustibilului în urma atacurilor Ucrainei asupra rafinăriilor. Igor Dimitriev, fost deputat la Odesa și colaborator care a fugit în Rusia susține că motorina de la Lukoil i-a distrus motorul mașinii.

„Atenție: am alimentat cu motorină la o stație Lukoil din Vladikavkaz, iar după 100 km mașina a ajuns în service. Mecanicii au spus că este un fenomen frecvent”, a scris Dimitriev.

Acesta adaugă că, „din cauza deficitului de capacitate de rafinare după loviturile asupra rafinăriilor, chiar și rețelele naționale de benzinării au început să vândă combustibil contrafăcut provenit din «samovare» nord-caucaziene”, s-a plâns acesta.

Dialog.UA a relatat anterior că surplusul de păcură paralizează industria petrolieră a Rusiei: rafinăriile se închid, iar producția va trebui redusă.

În martie, o serie de atacuri cu drone atribuite Ucrainei au lovit regiunea Krasnodar din Rusia, deteriorând o rafinărie majoră de petrol și declanșând un incendiu de proporții, conform oficialilor ruși și rapoartelor mass-media locale.

Principala țintă a atacului a fost rafinăria Afipski, una dintre cele mai mari facilități de procesare a petrolului din sudul Rusiei.

Rafinăria produce o gamă largă de produse petroliere, inclusiv benzină, motorină, distilate de condensat de gaz, reziduuri petroliere grele și sulf.

„Instalațiile tehnice au luat foc. Serviciile operaționale și speciale lucrează la fața locului. Se iau măsuri pentru stingerea incendiului”, a raportat unul dintre canalele de informare publică din regiune.

Rafinăria Afipski procesează aproximativ 6,25 milioane de tone de petrol brut anual, reprezentând aproximativ 2% din producția totală de rafinare a Rusiei.