search
Vineri, 22 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Cinci scafandri de elită ruși, eliminați în golful Novorossiisk după explozia unei drone ucrainene

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

O dronă marină ucraineană a explodat în Golful Novorossiisk chiar în momentul în care cinci scafandri ruși încercau să o dezamorseze. Toți militarii ruși implicați ar fi murit.

Cinci scafandri de elită ruși, eliminați după explozia unei drone ucrainene FOTO: X
Cinci scafandri de elită ruși, eliminați după explozia unei drone ucrainene FOTO: X

Cinci scafandri ruși din trupele de elită au fost uciși în golful Novorossiisk atunci când o dronă marină din Ucraina, pe care o recuperau pentru a o dezamorsa, a explodat. Serviciul de Informații Militare Ucrainean (HUR) susține că incidentul a avut loc după ce aparatul naval pierduse legătura cu operatorii săi din cauza unor măsuri de război electronic.

Potrivit publicației Kyiv Post, Novorossiisk a devenit un port de importanță majoră pentru Rusia după ce atacurile ucrainene succesive asupra Crimeei ocupate au forțat Moscova să retragă o parte semnificativă a forței sale navale din peninsula.

Cum a decurs operațiunea

Serviciul de Informații Militare Ucrainean (HUR) a raportat pe 22 august că, în timpul unei misiuni în Marea Neagră, una dintre dronele lor navale a pierdut legătura cu centrul de control din cauza unor contramăsuri de război electronic și a început să deriveze. Comanda rusă a ordonat atunci ca cinci scafandri din trupele de recunoaștere navală să recupereze drona din apele golfului Novorossiisk pentru inspecție.

HUR i-a identificat pe cei cinci ca aparținând unei unități de elite a scafandrilor ruși, „o unitate de elită care beneficiază de antrenament de nivel înalt, finanțare semnificativă și echipament avansat”.

„Explozia a dus la eliminarea tuturor celor cinci sabotorii”

În momentul în care scafandrii se ocupau de dronă, aceasta a explodat. Într-un comunicat, HUR a declarat: „În timp ce se ocupau de o dronă navală ucraineană, aceasta a explodat, iar explozia a dus la eliminarea tuturor celor cinci sabotorii subacvatici ruși de elită”. Momentul exact al exploziei nu este cunoscut.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
digi24.ro
image
Kim Jong Un a îngenuncheat în fața unui supus de-al său, apoi l-a îmbrățișat pe un altul. Omul a înlemnit | FOTO
stirileprotv.ro
image
Cei doi adolescenți care și-au pus capăt zilelor aruncându-se în fața unui TIR nu pot fi înmormântați creștinește. Familia Georgianei este devastată
gandul.ro
image
Hărțuitorul soților Măruță a fost internat la psihiatrie! Ce s-a întâmplat cu ordinul de protecție
mediafax.ro
image
A mâncat chipsuri și curry, iar ulterior a murit subit în brațele tatălui său la doar 12 ani. Cum a fost posibil așa ceva
fanatik.ro
image
Mohammad Murad, despre provocarea xenofobă lansată de Dan Tanasă, coleg în AUR și Parlament: „O mare prostie. Gândire total depășită”
libertatea.ro
image
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
"Îi veți boteza copilul lui Ianis Hagi?" Gigi Becali a spus "NU" fără să stea pe gânduri
digisport.ro
image
Poșta se desființează: digitalizarea a fost un succes / Experiența Danemarcei
stiripesurse.ro
image
România are „un mineral pe care toată lumea îl caută înnebunită”. Radu Miruță: „Valoarea lui crește de la o zi la alta”
antena3.ro
image
EXCLUSIV. Reacţia poliţistului lovit cu sabia în cap de Alexandru Huţuleac, după extrădarea interlopului
observatornews.ro
image
Șoc TOTAL! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze!
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Irina Loghin, decizie de înţeles la doar două luni de la moartea soţului
playtech.ro
image
Motivul bizar pentru care o femeie s-a trezit cu vacanța ruinată. Ce a putut să pățească în plină zi pe străzi
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Adio! După Hacken - CFR Cluj 7-2, Louis Munteanu a mai primit o lovitură
digisport.ro
image
Apa de ploaie se taxează legal: ANRSC explică motivul
stiripesurse.ro
image
Motivul pentru care Georgiana nu poate fi înmormântată. Părinții fetei moarte pe A1 sunt în stare de șoc: ,,Suntem distruși”
kanald.ro
image
BREAKING: Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și...
playtech.ro
image
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii, BNR va tipări euro până la final de 2025. Ce riscă românii
romaniatv.net
image
ANAF a făcut ravagii cu controalele! Operațiune de amploare a Fiscului împotriva evaziunii din comerțul online
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
La ce orori era supusă Monica Gabor de proxenetul Dinu Damaschin. A vândut-o pe 1000 de dolari la 16 ani: „I-am spus lui Cristi Tănase ca sunt virgină, dar m-a violat”
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu, bătută de Gabi Bădălău. Martorii au chemat de urgență Poliția / FOTO
actualitate.net
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”
click.ro
image
Zodiile care vor fi pe val până pe 15 septembrie. Bucurie și belșug pentru acești nativi
click.ro
image
Ioana Tufaru, despre vacanța la mare. Ce face pentru a economisi:„Se poate sta și cu bani puțini”
click.ro
Madalin Ionescu si fiul sau, Filip Facebook jpg
Drama lui Mădălin Ionescu cu unicul său băiat: "Aş fi preferat să-l ştiu cu vreo iubită în vacanţă"
okmagazine.ro
Gem de smochine Sursa foto shutterstock 1509096479 jpg
Cum să faci gem de smochine. 5 ingrediente care-l fac unic
clickpentrufemei.ro
mato violador 4jpg webp
Marianne Bachmeier: femeia care l-a ucis pe criminalul fiicei sale în timpul procesului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”

OK! Magazine

image
Unde-a dispărut Rose Hanbury? Contul de Instagram în spatele căruia se ascunde presupusa amantă a lui William

Click! Pentru femei

image
„E ușor să crești copii. Atât timp cât faci ce vor ei...”. Cine a spus asta și ce reacții a stârnit?

Click! Sănătate

image
Poţi găsi numărul diferit, ascuns printre 23-uri?