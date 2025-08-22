Cinci scafandri de elită ruși, eliminați în golful Novorossiisk după explozia unei drone ucrainene

O dronă marină ucraineană a explodat în Golful Novorossiisk chiar în momentul în care cinci scafandri ruși încercau să o dezamorseze. Toți militarii ruși implicați ar fi murit.

Cinci scafandri ruși din trupele de elită au fost uciși în golful Novorossiisk atunci când o dronă marină din Ucraina, pe care o recuperau pentru a o dezamorsa, a explodat. Serviciul de Informații Militare Ucrainean (HUR) susține că incidentul a avut loc după ce aparatul naval pierduse legătura cu operatorii săi din cauza unor măsuri de război electronic.

Potrivit publicației Kyiv Post, Novorossiisk a devenit un port de importanță majoră pentru Rusia după ce atacurile ucrainene succesive asupra Crimeei ocupate au forțat Moscova să retragă o parte semnificativă a forței sale navale din peninsula.

Cum a decurs operațiunea

Serviciul de Informații Militare Ucrainean (HUR) a raportat pe 22 august că, în timpul unei misiuni în Marea Neagră, una dintre dronele lor navale a pierdut legătura cu centrul de control din cauza unor contramăsuri de război electronic și a început să deriveze. Comanda rusă a ordonat atunci ca cinci scafandri din trupele de recunoaștere navală să recupereze drona din apele golfului Novorossiisk pentru inspecție.

HUR i-a identificat pe cei cinci ca aparținând unei unități de elite a scafandrilor ruși, „o unitate de elită care beneficiază de antrenament de nivel înalt, finanțare semnificativă și echipament avansat”.

„Explozia a dus la eliminarea tuturor celor cinci sabotorii”

În momentul în care scafandrii se ocupau de dronă, aceasta a explodat. Într-un comunicat, HUR a declarat: „În timp ce se ocupau de o dronă navală ucraineană, aceasta a explodat, iar explozia a dus la eliminarea tuturor celor cinci sabotorii subacvatici ruși de elită”. Momentul exact al exploziei nu este cunoscut.