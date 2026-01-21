search
Miercuri, 21 Ianuarie 2026
Ce țări se află pe lista neagră a Moscovei. România, considerată „ostilă” de Putin

Publicat:
Ultima actualizare:

De la începutul războiului din Ucraina, Rusia a catalogat drept „ostile” mai multe țări, în special state din Uniunea Europeană care au impus sancțiuni Moscovei. Kremlinul a elaborat o astfel de listă neagră încă din 2021, cu câteva luni înainte de declanșarea conflictului.

Vladimir Putin/FOTO: Profimedia
Vladimir Putin/FOTO: Profimedia

Potrivit cotidianului spaniol La Razon, la acel moment, doar foarte puține țări erau incluse, însă după invazie și sancțiunile impuse de Occident, Uniunea Europeană, teritorii NATO și alte state au fost adăugate treptat.

Ulterior, s-a ajuns la 47 de țări și teritorii diferite incluse pe lista statelor ostile.

Potrivit Interfax, ordinul de includere a noilor teritorii a fost semnat de prim-ministrul Mihail Mișustin și face parte din Decretul președintelui Federației Ruse din 5 martie 2022, „Privind procedura temporară de îndeplinire a obligațiilor față de anumiți creditori străini”.

În mare parte, este vorba despre acele țări care au susținut sancțiunile impuse de la începutul invaziei ruse pe teritoriul ucrainean, cum ar fi țările NATO sau UE.

Țările Uniunii Europene și majoritatea statelor NATO nu sunt însă singurele teritorii pe care Rusia le consideră „inamice”. Pe lista neagră a lui Putin apar și alte națiuni din afara acestor structuri.

Este cazul Andorrei, San Marino, Liechtenstein și Monaco, patru microstate europene care nu fac parte nici din Uniunea Europeană, nici din NATO.

Deși aceste instituții nu includ niciun microstat, relațiile și acordurile lor bilaterale cu zona euro sunt suficiente pentru ca Moscova să le considere „ostile”.

De asemenea, Taiwan, Noua Zeelandă și Singapore sunt incluse pe lista neagră. Relațiile tensionate ale Taipeiului cu China, principal aliat al Rusiei, fac ca această regiune (considerată istoric de Beijing ca parte a sa) să fie catalogată drept „neprietenoasă”.

În ceea ce privește Singapore, acesta era un stat neutru până la invazia rusă în Ucraina (la fel ca Elveția în Europa), însă și-a abandonat imparțialitatea și a impus sancțiuni economice fără precedent pentru a „condamna gravitatea agresiunii”, aliniindu-se astfel puterilor occidentale.

Noua Zeelandă a urmat același drum, motiv pentru care a fost considerat, la rândul său, ostil de Moscova.

Pe listă apar și teritorii precum insula Jersey și alte teritorii de peste mări aflate sub control britanic, cum ar fi Anguilla, Insulele Virgine Britanice și Gibraltar. De asemenea, lista este completată de Bahamas și Micronezia, care și-a rupt relațiile cu Rusia în 2022, urmând exemplul altor state.

Prin urmare, acestea sunt țările care alcătuiesc lista neagră a „dușmanilor Rusiei”:

România, pe lista țărilor UE

  • Austria 
  • Belgia
  • Bulgaria
  • Cipru
  • Croația
  • Danemarca
  • Estonia
  • Finlanda
  • Franța
  • Germania
  • Grecia
  • Irlanda
  • Italia
  • Letonia
  • Lituania
  • Luxemburg
  • Malta
  • Polonia
  • Portugalia
  • Republica Cehă
  • România, Slovacia
  • Slovenia, Spania
  • Suedia
  • Țările de Jos
  • Ungaria

Teritoriile aflate sub administrația statelor europene, situate în afara continentului, cu excepția Groenlandei.

Statele Unite, și ele pe listă 

  • Albania
  • Andorra
  • Australia
  • Bahamas 
  • Canada
  • Coreea de Sud
  • Elveția
  • Islanda
  • Japonia
  • Liechtenstein
  • Macedonia de Nord
  • Micronezia
  • Monaco
  • Muntenegru
  • Norvegia
  • Noua Zeelandă
  • Regatul Unit (inclusiv teritorii precum Jersey, Anguilla, Insulele Virgine sau Gibraltar)
  • San Marino
  • Singapore
  • Statele Unite
  • Taiwan
  • Ucraina
Rusia

