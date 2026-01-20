search
Marți, 20 Ianuarie 2026
Renault va construi drone de atac asemănătoare aparatelor iraniene Shahed, folosite intens de Rusia în Ucraina

Publicat:

Renault se pregătește să intre pe piața producției de drone militare, printr-un parteneriat strategic cu compania franceză de apărare Turgis & Gaillard. Proiectul vizează fabricarea în Franța a unei noi drone de atac și recunoaștere, denumită Chorus, iar colaborarea ar putea duce la un contract estimat la aproximativ 1 miliard de euro, derulat pe o perioadă de zece ani, cu agenția franceză de achiziții militare DGA (Direction Générale de l’Armement), scrie aerotime.aero.

Viitoarea dronă va fi similară ca utilizare cu dronele iraniene Shahed. FOTO Shutterstock
Viitoarea dronă va fi similară ca utilizare cu dronele iraniene Shahed. FOTO Shutterstock

Potrivit publicației L’Usine Nouvelle, Chorus este o muniție de rază lungă, cu rol multiplu, concepută atât pentru lovituri de precizie, cât și pentru misiuni de informații, supraveghere și recunoaștere (ISR).

Dezvoltarea acesteia se înscrie în cadrul programului național Pacte drones aériens de défense, lansat în 2024 pentru a accelera industria franceză de drone și pentru a adapta capacitățile de producție la nevoile armatei.

În discursul său de Anul Nou adresat forțelor armate, președintele francez Emmanuel Macron a recunoscut că Franța „a rămas în urmă” în domeniul dronelor și trebuie să recupereze rapid decalajul, în contextul inovațiilor accelerate și al producției de masă observate în războiul din Ucraina.

Chorus, o dronă mare, rapidă și relativ ieftină

Chorus este descrisă drept un aparat de dimensiuni considerabile, de aproximativ 10 metri lungime, cu o anvergură a aripilor de 8 metri, capabil să atingă viteze de circa 400 km/h și să opereze la altitudini de până la 5.000 de metri. Conceptul urmărește realizarea unei drone cu costuri mici, sacrificabilă, similară ca utilizare cu dronele iraniene Shahed, folosite intens de Rusia în Ucraina.

Turgis & Gaillard a dezvoltat prototipul inițial, iar Renault a fost cooptată pentru a adapta sistemul la producția de serie.

Producția, în stil auto

Constructorul auto va aplica metode industriale din domeniul auto cu scopul de a simplifica designul și de a reduce costurile. La uzina Renault din Le Mans urmează să fie instalată o linie dedicată pentru asamblarea fuselajului, unde între 100 și 200 de angajați vor lucra voluntar.

Capacitatea maximă ar putea fi de 600 de drone pe lună, în funcție de comenzile DGA.

Motorul cu combustie internă va fi fabricat și adaptat la fabrica Ampère din Cléon.

Renault nu va gestiona încărcătura militară sau echipamentele de misiune, acestea urmând a fi integrate separat.

Programul este finanțat în mare parte de statul francez, iar primele zece drone ar urma să fie livrate până în vara lui 2026 pentru testare. În cazul în care evaluările vor fi pozitive, contractul multianual de un miliard de euro ar putea fi semnat.

Un proiect discutat ani la rând

Această inițiativă vine după discuții publice privind utilizarea capacităților industriei auto pentru producția de drone, inclusiv în contextul sprijinului acordat Ucrainei.

 Anul trecut, Renault a confirmat negocieri cu Ministerul francez al Apărării pentru un proiect similar, care ar fi putut include și producție avansată în Ucraina.

