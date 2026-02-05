Bugetul Rusiei, sub presiune: deficitul ar putea crește de aproape trei ori pe fondul prăbușirii veniturilor din petrol

Deficitul bugetar al Federației Ruse riscă să explodeze până la finalul lui 2026, ajungând de aproape trei ori mai mare decât nivelul prognozat oficial, pe fondul scăderii abrupte a veniturilor din energie și al unor cheltuieli care ar putea depăși semnificativ estimările inițiale. Datele sunt prezentate într-o analiză Reuters, care indică o deteriorare accelerată a echilibrului financiar al statului rus.

Potrivit calculelor citate de agenția internațională, veniturile din energie ar putea scădea în 2026 cu aproximativ 18% față de planul guvernamental, în principal din cauza reducerii importurilor de petrol de către India și a creșterii discounturilor practicate de Rusia pentru a-și menține exporturile. În aceste condiții, deficitul bugetar ar putea ajunge la 3,5–4,4% din PIB, mult peste nivelul de 1,6% prevăzut oficial.

În paralel, cheltuielile publice sunt estimate să crească cu 4,1–8,4%, iar veniturile totale ale bugetului ar putea fi cu 6% sub așteptări, coborând la aproximativ 37,9 trilioane de ruble (circa 495 de miliarde de dolari).

Primele semnale ale acestei tendințe au apărut deja. Datele guvernamentale arată că în luna ianuarie veniturile bugetare ale Rusiei din sectorul energetic s-au prăbușit la 393,3 miliarde de ruble (5,13 miliarde de dolari) – cel mai scăzut nivel din iulie 2020. Practic, încasările s-au înjumătățit față de perioada comparabilă, un indiciu clar al vulnerabilității economiei ruse, puternic dependentă de exporturile de petrol și gaze.

După ce în primii trei ani de război economia rusă a afișat o reziliență surprinzătoare, anul trecut ritmul de creștere a încetinit brusc. Un factor-cheie a fost politica monetară restrictivă: Banca Centrală a Rusiei a majorat dobânzile la cele mai ridicate niveluri de la începutul anilor 2000, în încercarea de a ține sub control inflația.

În prezent, Moscova mai dispune de aproximativ 4,1 mii de miliarde de ruble (circa 53,7 miliarde de dolari) în rezerve fiscale lichide, care pot fi folosite pentru acoperirea deficitului. Analiștii avertizează însă că, în ritmul actual al scăderii veniturilor, aceste rezerve ar putea fi aproape epuizate în decurs de un an.

Surse citate de Reuters susțin că, deși creșterea deficitului și diminuarea rezervelor nu vor provoca un colaps economic imediat, ele vor forța autoritățile financiare să intervină. În acest context, unele măsuri prevăzute în bugetul actual – inclusiv anunțata reducere modestă a cheltuielilor militare – par „nerealiste”, în condițiile în care războiul continuă să consume resurse masive.

Analiștii de la Alfa Investment estimează că, dacă prețurile scăzute ale petrolului și cursul actual al rublei se vor menține, bugetul Rusiei ar putea pierde în acest an aproximativ 3 trilioane de ruble (circa 39 de miliarde de dolari). Aceasta ar însemna utilizarea a aproape 73% din rezervele fiscale disponibile.

La rândul lor, economiștii băncii VTB, a doua ca mărime din Rusia, anticipează că în 2026 statul va cheltui din rezerve circa 2,5 trilioane de ruble, rămânând cu doar 1,6 trilioane de ruble ca plasă de siguranță.

Scăderea veniturilor din petrol și gaze – esențiale pentru finanțarea efortului de război – confirmă această tendință. Ministerul rus al Finanțelor a raportat că în 2025 încasările din sectorul energetic au fost de 8,48 trilioane de ruble (108 miliarde de dolari), cu 24% mai puțin decât în 2024 și cel mai redus nivel din ultimii cinci ani.

Într-o economie aflată sub sancțiuni și presiuni structurale, dependența de petrol rămâne călcâiul lui Ahile al bugetului rus – iar marja de manevră financiară a Kremlinului se îngustează vizibil.