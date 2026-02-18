Episod rasist la meciul Benfica Lisabona - Real Madrid: „Prestianni m-a făcut maimuță”

În Liga Campionilor la fotbal au fost programate marți seară patru partide contând pentru faza play-off-ului, urmând ca restul de patru jocuri să fie programate miercuri seară. Echipele calificate după dubla manșă merg în optimile de finală ale competiției.

Benfica lui Jose Mourinho a primit-o marți pe Real Madrid, care s-a impus cu 1-0. Marcatorul unicului gol, brazilianul Vinicius, a acuzat un adversar că l-a numit „maimuță”. Jocul a fost suspendat pentru 8 minute.

În minutul 50, brazilianul a expediat un șut imparabil cu piciorul drept. A sărbătorit reușita în fața steagului de colț, precum și chiar în fața fanilor adverși, care nu au apreciat gestul, răspunzând prin a azvârli cu obiecte în teren într-un mod necivilizat.

Brazilianul și-a înfuriat adversarii, dar și pe Mourinho. Arbitrul l-a avertizat, dar apoi a oprit meciul, implementând protocolul antirasism. Meciul a fost reluat după ce a fost verificată conduita atacantului portughez.

Între acest timp, Vinicius a fost confruntat cu argentinianul Gianluca Prestianni, care - potrivit brazilianului - l-a numit „maimuță”. Protocolul antirasism al UEFA impune echipei de arbitraj să investigheze presupusele abuzuri.

Astfel, jocul a fost suspendat din minutul 52 până în minutul 60, până când Letexier a dat OK-ul pentru ca meciul să fie reluat, nevăzând motive pentru o decizie mai fermă. Fanii portughezi, însă, nu l-au iertat pe Vini, huiduindu-l la fiecare atingere de minge.