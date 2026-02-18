search
Miercuri, 18 Februarie 2026
Adevărul
Video Mai mulți schiori au fost prinşi într-o avalanşă, în California. Echipele de salvare încearcă să ajungă la ei

0
0
Publicat:

Echipele de salvare pe schiuri şi snowmobile încearcă, în condiţii de viscol, să ajungă la şase schiori din zona rurală, încă în viaţă, dar prinşi marţi după o avalanşă în munţii accidentaţi din nordul Californiei. Alţi zece schiori sunt daţi dispăruţi.

Echipele de căutare FOTO: X
Echipele de căutare FOTO: X

Echipele de căutare-salvare au fost trimise la Frog Lake, în zona Castle Peak, la nord-vest de Lacul Tahoe, după ce cineva a sunat la 911 pentru a raporta o avalanşă în care au fost îngropaţi oameni, în timp ce o puternică furtună de iarnă se abătea asupra statului.

Câteva ore mai târziu, Ashley Quadros, purtător de cuvânt al Biroului şerifului din comitatul Nevada, a declarat că şase schiori au fost localizaţi şi li s-a cerut să se adăpostească ”cât mai bine posibil” până când vor putea fi ajutaţi.

Grupul se afla în ultima zi a unei excursii de schi de trei zile în zona rurală, a declarat Steve Reynaud, meteorolog specializat în avalanşe la Tahoe National Forest, din cadrul Sierra Avalanche Center. Reynaud a spus că grupul său a luat legătura cu persoanele aflate pe teren în zonă. El a spus că schiorii au petrecut două nopţi în cabane într-o excursie care a necesitat parcurgerea unui ”teren montan accidentat” pe schiuri de backcountry pe o distanţă de până la 6,4 kilometri şi transportarea tuturor alimentelor şi proviziilor, scrie News.

Căpitanul Russell Greene, şeriful comitatului Nevada, a declarat că autorităţile au fost informate despre avalanşă de către compania de turism de schi care a dus grupul la Castle Peak şi de către balizele de urgenţă pe care schiorii le aveau la ei.

Schiorii comunică cu autorităţile prin intermediul balizelor de urgenţă, care pot trimite mesaje text, a declarat Greene pentru KCRA-TV.

”Fac tot ce pot. S-au refugiat într-o zonă, au improvizat un adăpost cu o prelată şi fac tot ce pot pentru a supravieţui şi a aştepta salvarea”, a declarat Greene pentru postul de televiziune.

El a spus că echipele de salvare se îndreaptă cu precauţie către grup, deoarece pericolul de a declanşa alte avalanşe rămâne ridicat.

Am adus snowcat-uri. Avem snowmobile în aşteptare. Avem persoane pe schiuri. Avem mai multe modalităţi prin care oamenii încearcă să ajungă acolo”, a spus el. ”Va fi un proces lent şi anevoios”, a adăugat acesta.

Condiţiile din zona montană sunt periculoase

Compania care organizează excursia, Blackbird Mountain Guides, a declarat, într-un comunicat publicat pe site-ul său, că coordonează operaţiunea de salvare împreună cu autorităţile. Compania a precizat că grupul era format din 12 clienţi şi patru ghizi.

California este lovită săptămâna aceasta de o puternică furtună de iarnă care aduce furtuni periculoase, vânturi puternice şi ninsori abundente în zonele montane.

”În acest moment, zona montană este deosebit de periculoasă, deoarece ne aflăm în plină furtună”, a declarat Brandon Schwartz, meteorologul şef al Tahoe National Forest la Sierra Avalanche Center din Truckee.

Centrul a emis o avertizare de avalanşă pentru zona din centrul Sierra Nevada, inclusiv regiunea Greater Lake Tahoe, începând de marţi la ora 5 dimineaţa, fiind aşteptate avalanşe de proporţii până miercuri.

Condiţiile periculoase au fost cauzate de acumularea rapidă a zăpezii pe straturile fragile de zăpadă, combinată cu vânturi puternice.

Mai multe staţiuni de schi din jurul lacului Tahoe au fost închise total sau parţial din cauza condiţiilor meteorologice extreme. Staţiunile de-a lungul autostrăzilor au programe de atenuare a avalanşelor şi nu se preconiza ca acestea să fie expuse unui risc la fel de mare ca zonele izolate, unde deplasarea în, în apropierea sau sub terenul avalanşelor era puternic descurajată, a declarat centrul.

Zona are o istorie întunecată

Castle Peak, un vârf de 2.777 de metri din zona Donner Summit din Sierra Nevada, este o destinaţie populară pentru schiul în zone izolate. Donner Summit, care poate fi periculos în condiţii de zăpadă, este numit după faimosul Donner Party, un grup de pionieri care au recurs la canibalism după ce au rămas blocaţi acolo în iarna 1846-1847.

Instruirea în evaluarea avalanşelor şi echipamentele de salvare şi siguranţă sunt foarte recomandate pentru schiul în zone sălbatice, cunoscut şi sub numele de schi în afara pârtiei, care atrage oamenii care doresc să se aventureze adânc în sălbăticie, departe de limitele unei staţiuni. Schiurile pentru zone sălbatice sunt mai late, mai grele şi au alte caracteristici pentru a face faţă urcării şi coborârii pe terenuri neamenajate, spre deosebire de schiurile de fond, care sunt mai înguste şi concepute pentru trasee plate, mai amenajate.

În oraşul vecin Soda Springs, au căzut cel puţin 76 de centimetri de zăpadă în ultimele 24 de ore, potrivit staţiunii Soda Springs Mountain Resort.

Meteorologii au anunţat că versantul vestic al Sierra Nevada din nordul comitatului Shasta — inclusiv porţiuni din autostrada Interstate 5 — şi părţi din Pacific Coast Range ar putea înregistra până la 2,4 metri de zăpadă înainte ca furtuna să se deplaseze miercuri seara.

Furtuna a provocat haos pe şoselele care leagă comitatul Sonoma de Sierra Nevada. Traficul a fost oprit temporar în ambele sensuri pe autostrada I-80, în apropierea graniţei cu statul Nevada, din cauza derapajelor şi accidentelor, potrivit Departamentului de Transport din California.

În ianuarie, o avalanşă din regiune a îngropat un snowmobilist în zăpadă, iar acesta a murit, au declarat autorităţile. În fiecare iarnă, între 25 şi 30 de persoane mor în avalanşe în SUA, potrivit Centrului Naţional de Avalanşe.

