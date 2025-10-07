search
Marți, 7 Octombrie 2025
Adevărul
Ucraina accelerează producția rachetelor „Flamingo”. Motoare turboventilator sovietice refolosite, iar fuzelajul din carbon poate fi produs în doar șase ore

Publicat:

Ucraina intenționează să mărească producția propriilor rachete de croazieră cu rază lungă FP‑5, supranumite „Flamingo” — arme care, potrivit relatărilor, pot lovi ținte la câteva mii de kilometri distanță și care, probabil, au fost deja folosite în atacuri asupra teritoriului rus. Conducerea Fire Point Defense spune că în prezent fabrică între două și trei rachete pe zi; planul e ca până la sfârșitul lunii ritmul să urce la șapte bucăți pe zi.

Rachete ucraineană cu rază lungă Flamingo/FOTO:X
Rachete ucraineană cu rază lungă Flamingo/FOTO:X

Costuri și comparații

O astfel de rachetă costă în jur de 500.000 de dolari. Pentru context: o Tomahawk americană este de aproximativ patru ori mai scumpă — are, însă, alt profil: rază mai mică, încărcătură utilă mai mică, dar o probabilitate mai mare de precizie și de rezistență la interceptare. Tradus simplu: „Flamingo” pare construită pentru efect, volum și autonomie, nu pentru finețea loviturii chirurgicale.

Caracteristici tehnice — ce declară producătorii

Irina Tereh, director general și tehnic la Fire Point Defense, descrie FP‑5 drept rachete de croazieră cu un focos de până la 1.150 kg și o rază de acțiune declarată de până la 3.000 km. Tereh nu a dat detalii exacte despre viteză, dar a afirmat că „Flamingo” sunt mai rapide decât alte rachete ucrainene. Pentru construcție se folosește motoare turboventilator sovietice refolosite, iar fuzelajul din carbon poate fi produs în doar șase ore — date care sugerează o combinație între adaptarea industrială rapidă și economia de resurse.

Avantaje tactice

Datorită ariei mari de zbor și capacității de corecție continuă a traiectoriei, „Flamingo” pot complica mult planurile defensive ale adversarului: o țintă poate fi „derutată” prin schimbări de traseu și prin capacitatea rachetei de a aborda din unghiuri imprevizibile. În termeni practici: o amenințare greu de neutralizat doar prin apărare convențională de coastă sau zonală.

Pe 30 august, rachete identificate ca fiind „Flamingo” au lovit o avanpostare de frontieră rusă și mai multe vedete ale FSB în Crimeea ocupată — concret, o bază de agrement denumită „Ujut”, lângă satul Voloshîne, transformată în punct militar de ocupanți încă din 2017. Evenimentul pare să fi fost un test operativ reușit al noii capacități ucrainene.

După aceste rezultate, președintele Volodîmîr Zelenski a anunțat intenția ca până în decembrie Ucraina să producă mai multe rachete, iar în timpul iernii să demareze producția în masă. Este o promisiune ambițioasă, care pune pe masă două realități: pe de o parte, capacitatea industrială și logistică a Ucrainei de a scala rapid un program de armament; pe de altă parte, riscul escaladării operațiunilor și al extinderii teatrului conflictului.

„Flamingo” nu sunt doar încă o armă — reprezintă semnalul unei strategii care mizează pe autonomie tehnico‑industrială și pe capacitatea de a proiecta forță la distanță. Pentru Moscova, apariția lor în inventar schimbă ecuația apărării strategice; pentru Kiev, ele înseamnă libertate de manevră operațională, dar și responsabilitatea unei escaladări pe care o va plăti terenul diplomatic și militar.

Europa

Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihai Trăistariu intervine în scandalul burselor: „Unde să lucreze studenții, să facă striptease noaptea?” Mesaj dur pentru guvernanți: „Asta nu mai e carte!”
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Ce se-ntâmplă cu Regina Letizia? Palatul încearcă să-i ascundă problemele emoționale. Adevărul despre internările și dependențele sale

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!