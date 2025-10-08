search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Cum află Rusia în timp real coordonatele antiaerianei ucrainene

Publicat:

Rusia a modificat semnificativ modul în care lovește teritoriul ucrainean, trecând la o strategie mai sofisticată și mai periculoasă. Potrivit analistului militar Julian Röpcke de la publicația germană Bild, o parte dintre dronele „Shahed” folosite în ultimele săptămâni sunt acum echipate cu camere și emițătoare capabile să trimită în timp real coordonatele sistemelor ucrainene de apărare antiaeriană direct la Moscova.

Această nouă abordare le permite forțelor ruse să obțină date precise despre amplasamentele apărării ucrainene și, ulterior, să lanseze atacuri cu rachete balistice, vizând să neutralizeze complet apărarea unor regiuni întregi.

Un ofițer ucrainean citat de Bild explică faptul că Rusia a renunțat și la tacticile de atac masiv cu drone. În locul valurilor mari de zeci de aparate, rușii trimit acum grupuri mici de drone, lansate la intervale de aproximativ 30 de minute. Scopul este acela de a forța sistemele ucrainene de apărare antiaeriană să reacționeze constant, consumând muniția și resursele disponibile. „Prin această tactică, ei epuizează sistemele noastre de apărare și distrug sate întregi din apropierea frontierei”, a declarat sursa militară.

Schimbările tactice nu se limitează la drone

Financial Times a relatat recent că Moscova a modernizat rachetele „Iskander-M” și „Kinjal”, acestea fiind capabile acum să efectueze manevre neașteptate înainte de impact, pentru a evita interceptarea de către sistemele occidentale Patriot. Potrivit publicației, în septembrie, apărarea ucraineană a reușit să intercepteze doar 6% din totalul rachetelor lansate.

Analiștii militari ucraineni confirmă că Rusia își concentrează tot mai mult atacurile asupra infrastructurii energetice, folosind simultan drone kamikaze și rachete, pentru a spori densitatea și eficiența loviturilor. Anatolii Hrapchinski, director adjunct al unei companii specializate în sisteme de război electronic, a explicat pentru RBC-Ucraina că armata rusă lansează atacuri coordonate din mai multe direcții, vizând cu precădere instalațiile energetice din regiunile Sumi și Cernihiv.

Dacă anterior țintele principale erau marile centrale de generare și stațiile de transport, acum atacurile se concentrează pe rețelele de distribuție – cele care duc electricitatea direct către populație.

Expertul în energie Ghenadii Riabțev, profesor la Școala de Guvernare a Universității „Kiev-Mohyla”, estimează că Ucraina ar putea evita penele de curent masive în această iarnă, dar avertizează că întreruperile locale vor fi inevitabile.

La rândul lor, specialistele Iulia Usenko și Daria Iaroșoveț atrag atenția că actuala criză energetică necesită soluții noi, precum dezvoltarea „comunităților energetice” – proiecte locale de producere și distribuție a energiei care ar putea crește reziliența sistemului ucrainean.

În timp ce Kievul se pregătește pentru o nouă iarnă sub amenințarea atacurilor, experții avertizează: adaptarea rapidă a tacticilor rusești indică o campanie de uzură pe termen lung, menită să epuizeze nu doar resursele Ucrainei, ci și sprijinul Occidentului.

Rusia

