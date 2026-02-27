search
Vineri, 27 Februarie 2026
„Auzeam țipete, dar nu știu dacă era el": Strategia crudă prin care Rusia șantajează familiile prizonierilor ucraineni

Război în Ucraina
Publicat:

Rusia desfășoară o campanie cinică de presiune și șantaj asupra familiilor prizonierilor de război ucraineni, încercând să le transforme în surse de informații sau chiar în instrumente de sabotaj pe teritoriul Ucrainei. O astfel de mărturie a fost documentată de Kyiv Independent, care a vorbit cu soția unui soldat ucrainean aflat în captivitate. 

Prizonier ucrainean capturat de armata rusă FOTO: Meduza.ro
Prizonier ucrainean capturat de armata rusă FOTO: Meduza.ro

Karina Remez știa că soțul ei, Dmitro Remez, în vârstă de 33 de ani, a fost capturat în 2022, în timpul apărării orașului Mariupol. Timp de ani întregi, familia nu a avut nicio informație confirmată despre locul unde era deținut. La începutul lunii februarie 2025, un bărbat a contactat-o, susținând că a împărțit celula cu Dmitro și că are date personale de transmis.

Inițial, conversațiile păreau să ofere o speranță. Curând însă, acestea s-au transformat în șantaj. Femeii i s-a cerut să arunce în aer un turn de comunicații și să furnizeze informații despre poziții militare ucrainene. Pentru a o forța să coopereze, răpitorii l-au obligat pe Dmitro să vorbească la telefon cu ea.

În timpul unor apeluri ulterioare, Karina spune că a auzit sunete de tortură pe fundal. „Auzeam țipete. Dar nu știu, poate nu era el”, a declarat ea pentru Kyiv Independent. „Le-am cerut să-mi arate dovezi că era într-adevăr el. Nu le-a plăcut că puneam întrebări. Pur și simplu au întrerupt apelul”.

Femeia a refuzat să coopereze. Până la 25 februarie 2026, Dmitro nu fusese eliberat, la fel ca aproape 7.000 de alți prizonieri de război ucraineni încă deținuți de Rusia, fără certitudini privind momentul sau șansele revenirii acasă.

O strategie deliberată

Potrivit lui Petro Iațenko, purtător de cuvânt al Centrului de Coordonare pentru Tratamentul Prizonierilor de Război din Ucraina, aceste practici fac parte dintr-o strategie deliberată a Rusiei de a destabiliza Ucraina, strategie care a devenit tot mai agresivă pe parcursul celor patru ani de război.

În 2022 și 2023, rușii încercau să întoarcă familiile împotriva autorităților ucrainene. Spuneau că Ucraina nu face nimic pentru eliberarea prizonierilor și îi îndemnau pe oameni să iasă în stradă”, a explicat Iațenko. Ulterior, cererile au devenit mult mai concrete și mai violente. „Familiile sunt presate să incendieze vehicule militare, să furnizeze locații ale sistemelor de apărare aeriană, să comită acte de sabotaj sau, mai recent, să înregistreze terminale Starlink pentru uz rusesc”.

După ce guvernul ucrainean, în parteneriat cu SpaceX, a restricționat accesul trupelor ruse la Starlink, forțele Moscovei au căutat metode de a ocoli măsura, inclusiv prin amenințarea familiilor prizonierilor. Gravitatea situației a determinat Serviciul de Securitate al Ucrainei să emită alerte prin SMS, avertizând populația asupra acestor tentative.

Un sistem vulnerabil

În mod oficial, atunci când un soldat ucrainean este capturat, datele sale ar trebui înregistrate de Rusia și transmise prin intermediul Comitetul Internațional al Crucii Roșii către Ucraina. Dacă informațiile corespund unui caz de persoană dispărută, familia este notificată. Însă procesul depinde exclusiv de cooperarea părții ruse.

Citește și: Un soldat rus, condamnat pe viață pentru executarea prizonierilor ucraineni: „L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”

„Conform Convenției de la Geneva, statul care deține prizonieri trebuie să îi înregistreze, să le asigure un tratament uman și să informeze cealaltă parte despre statutul lor”, a declarat Oksana Kokhan, purtător de cuvânt al CICR în Ucraina. Confirmarea poate dura trei sau patru luni, iar erorile de nume sau lipsa datelor pot întârzia și mai mult procedura.

În lipsa informațiilor oficiale, familiile caută alte căi pentru a afla vești, ceea ce le face mult mai vulnerabile în fața manipulării.

Cum începe contactul

Din 2022, rudele soldaților capturați sau dispăruți au creat comunități online pentru a se ajuta reciproc, publicând nume, fotografii și date de contact. „Au apărut grupuri de Facebook, iar mai târziu rușii au creat canale Telegram unde publicau fotografii cu prizonieri. Familiile îi căutau acolo”, a spus Iațenko.

Unul dintre aceste canale rusești se prezintă ca un intermediar pentru transmiterea scrisorilor către prizonieri. Hanna Naumenko, cofondatoare a Asociației Familiilor Apărătorilor de la Azovstal, afirmă că, în ciuda riscurilor evidente, aceste canale au devenit intens folosite. „La început este vorba doar despre o scrisoare. Odată ce contactul este stabilit, începe presiunea”, a declarat ea.

O campanie coordonată

Oficiali ucraineni și jurnaliști de investigație susțin că șantajarea familiilor este parte a unei campanii coordonate, care implică serviciile de securitate ruse, inclusiv Serviciul Federal de Securitate. Acestea operează prin intermediari pentru a identifica și exploata noi victime.

La început, cererile par simple, cum ar fi verificarea unei locații. Apoi escaladează. Se poate ajunge la livrarea unei genți care conține explozibili, cu dispozitive detonate de la distanță”, a explicat Iațenko.

O investigație din 2026 realizată de „Schema”, unitatea de investigații a Radio Europa Liberă, a scos la iveală mesaje private ale generalului-maior rus Roman Demurciev, care detalia colaborarea cu un ofițer FSB în gestionarea prizonierilor ucraineni. Într-un mesaj, ofițerul afirmă că are nevoie de „prizonieri noi” pentru a exploata familiile acestora.

Iațenko avertizează că și cooperarea familiilor poate pune în pericol viața prizonierilor. „Dacă o familie cooperează, Rusia nu mai are niciun interes să facă un schimb. De ce ar renunța la acest avantaj?”, a spus el.

Karina Remez a raportat imediat contactul autorităților ucrainene. Ulterior, Dmitro a fost condamnat la 18 ani de detenție într-o colonie penală cu regim strict din Kemerovo, în Siberia. „Trimitem colete și bani. Nu știm sigur dacă ajung la el. În scrisorile lui, spune că da”, a mărturisit femeia.

Rusia

