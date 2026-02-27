Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiile magistraților: „Un gest de echitate așteptat de societate”

Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri, printr-un mesaj pe Facebook, că a promulgat legea referitoare la pensiile magistraților, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale a României (CCR).

„Am promulgat în această dimineață legea privind pensiile magistraților, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale. Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Încrederea cetățenilor în stat se recâștigă atunci când reformele așteptate de societate devin realitate”, a scris Președintele.

El a subliniat că munca magistraților rămâne respectată și apreciată: „Îi asigur pe magistrați că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută. Voi susține măsurile legislative și administrative cerute de corpul profesional pentru optimizarea condițiilor în care își desfășoară activitatea”.

Curtea Constituțională a publicat motivarea deciziei din 18 februarie, prin care a respins, cu sesizarea de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva legii care reformează pensiile speciale ale magistraților.

Primul și cel mai important argument al ÎCCJ a fost că Guvernul nu ar fi avut justificare suficientă pentru a ocoli dezbaterea parlamentară. CCR a respins această critică, pornind de la contextul economic descris chiar în expunerea de motive a legii.

Premierul Ilie Bolojan a precizat, după discuțiile cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că termenul pentru jalonul legat de reforma pensiilor speciale a fost depășit, dar oficialii europeni au apreciat eforturile Guvernului. Autoritățile române așteaptă în continuare un răspuns privind deblocarea celor 231 de milioane de euro aferenți acestei reforme.