search
Vineri, 27 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiile magistraților: „Un gest de echitate așteptat de societate”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri, printr-un mesaj pe Facebook, că a promulgat legea referitoare la pensiile magistraților, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale a României (CCR).

Nicușor Dan promulgă legea care reduce pensiile magistraților FOTO: Facebook / Nicușor Dan
Nicușor Dan promulgă legea care reduce pensiile magistraților FOTO: Facebook / Nicușor Dan

Am promulgat în această dimineață legea privind pensiile magistraților, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale. Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Încrederea cetățenilor în stat se recâștigă atunci când reformele așteptate de societate devin realitate”,scris Președintele.

El a subliniat că munca magistraților rămâne respectată și apreciată: „Îi asigur pe magistrați că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută. Voi susține măsurile legislative și administrative cerute de corpul profesional pentru optimizarea condițiilor în care își desfășoară activitatea”.

Curtea Constituțională a publicat motivarea deciziei din 18 februarie, prin care a respins, cu sesizarea de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva legii care reformează pensiile speciale ale magistraților.

Primul și cel mai important argument al ÎCCJ a fost că Guvernul nu ar fi avut justificare suficientă pentru a ocoli dezbaterea parlamentară. CCR a respins această critică, pornind de la contextul economic descris chiar în expunerea de motive a legii.

Premierul Ilie Bolojan a precizat, după discuțiile cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că termenul pentru jalonul legat de reforma pensiilor speciale a fost depășit, dar oficialii europeni au apreciat eforturile Guvernului. Autoritățile române așteaptă în continuare un răspuns privind deblocarea celor 231 de milioane de euro aferenți acestei reforme.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
digi24.ro
image
„Război deschis" declarat în ultimele ore: „Răbdarea noastră a ajuns la limită". Au căzut și primele bombe
stirileprotv.ro
image
A ieșit la pensie angajatul cu cea mai mare vechime de la Metrorex. Doamna Elena lucra de peste 46 de ani în funcția de inspector: „O șampanie nu i-a dat conducerea”
gandul.ro
image
Proiect de lege: scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Măsura merge la vot final în Camera Deputaților
mediafax.ro
image
Spitalul care trebuie să fie construit gratis ne va costa 2,5 miliarde. Unul dintre marile eșecuri ale PNRR
fanatik.ro
image
Ce înseamnă noile tarife americane anunțate de Trump pentru români: haos, scumpiri la carburanți și o posibilă criză planetară
libertatea.ro
image
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
digi24.ro
image
Încă un fost fotbalist de la FCSB, audiat în „dosarul Păulești” » S-a prezentat împreună cu soția: „Am spus tot adevărul”
gsp.ro
image
O nouă răsturnare de situație. Mario Iorgulescu, în fața verdictului final
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Doi pensionari au primit ajutor social timp de 10 ani, deși aveau economii de peste un milion de euro. În final, s-au autodenunțat
antena3.ro
image
Alimentul care costă 9 lei şi pentru care România plăteşte 137 de milioane de euro pe an
observatornews.ro
image
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre cele două țări
cancan.ro
image
Decizia care ar putea arunca în aer finanțele țării. Ajutoarele la pensie și pensiile în general, în pericol
newsweek.ro
image
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
prosport.ro
image
Plimbarea câinilor pe spațiul verde din jurul blocului. Este legal să faci asta?
playtech.ro
image
Adrian Mutu, reacție categorică după ce patronul parior de la CS Păulești s-a lăudat că îi este impresar: „Să fie de capul lui!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"I-a furat iubita lui De Bruyne și vorbește despre valori!" Courtois i-a răspuns lui Chilavert, dar a primit imediat "decisiva"
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat la prima oră. Se aplică de luni!
romaniatv.net
image
Planul secret al lui Putin, scos la iveală de serviciile secrete. De ce trage de timp Rusia în ”teatrul negocierilor”
mediaflux.ro
image
Încă un fost fotbalist de la FCSB, audiat în „dosarul Păulești” » S-a prezentat împreună cu soția: „Am spus tot adevărul”
gsp.ro
image
A plecat sau nu Theo Rose de la Vocea României. Momentul adevărului
actualitate.net
image
Două seriale de pe Netflix care transformă lumi epice în situații stânjenitor de amuzante
actualitate.net
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
click.ro
image
Cele trei zodii care intră în cea mai bună perioadă din viața lor! Horoscopul karmic, mai pozitiv ca niciodată pentru acești nativi
click.ro
image
Oase, spaima concursurilor de supraviețuire. Cât a câștigat la „Power Couple” și la „Asia Express”. Blestemul banilor, ce a pățit acum 7 ani?
click.ro
Regina Letizia si Regele Felipe Casa Majestatii Sale jpg
Crește lista infidelităților Reginei Letizia. În timp ce Felipe flirta cu femei frumoase, soția lui schimba amanții la Palat
okmagazine.ro
Fursecuri cu lamaie Sursa foto shutterstock 2308343029 jpg
Fursecuri de lămâie. Sunt atât de bune încât dispar imediat!
clickpentrufemei.ro
Întrevederea dintre Nicolae Ceauşescu şi Mao Tzedun la Palatul Adunării Reprezentanţilor Populari din China, la 3 iunie 1971 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 3/1971)
Tunul de calibrul 100 mm și înfometarea românilor după 1975
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală

OK! Magazine

image
Ignorați chiar de rege! De ce Abdullah al Iordaniei nu s-a întâlnit cu Prințul Harry și Meghan Markle în timpul vizitei lor

Click! Pentru femei

image
Soțul Selenei Gomez, considerat „dezgustător” și trimis să facă duș. Ipostaza șocantă în care a apărut

Click! Sănătate

image
5 simptome „tăcute” care pot indica un cancer pancreatic