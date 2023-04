LIVE TEXT | Război în Ucraina. Rusia foloseşte centrala nucleară de la Zaporojie pentru a şantaja lumea cu un dezastru, afirmă Zelenski

Este a 424-a zi de la începutul războiului în Ucraina. Președintele ucrainean cere sancțiuni internaționale împotriva industriei nucleare rusești. Zelenski afirmă că Rusia se folosește de centrala de la Zaporojie ca de o armă pentru șantaj.

UPDATE 05:25 Rachete rusești au lovit orașul Harkov

Cel puțin cinci rachete rusești au lovit orașul Harkov și în împrejurime. Au fost avariate clădiri civile, potrivit autorităților locale.

Oleh Sinegubov, guvernatorul regiunii, a afirmat că o casă a fost lovită în satul Kotliari, la sud de Harkov, şi că o rachetă a declanşat un incendiu major chiar în oraş, relatează news.ro.

UPDATE 04:00 Rusia foloseşte centrala nucleară de la Zaporojie pentru a şantaja lumea cu un dezastru, afirmă Zelenski

Președintele ucrainean cere sancțiuni internaționale împotriva industriei nucleare rusești. Zelenski afirmă că Rusia se foloselte de centrala de la Zaporojie ca de o armă pentru șantaj.

„Este important că au fost lansate măsuri restrictive globale împotriva industriei nucleare ruseşti. Această industrie nu numai că generează fonduri pentru bugetul agresorului, dar ajută şi la crearea unei dependenţe a altor state pe teritoriul cărora se implementează proiecte nucleare pretins "energetice". Pentru Kremlin, orice energie este o armă. Pentru ei, energia nucleară este, de asemenea, o armă”, a arătat preşedintele Volodimir Zelenski.

„Exact acest lucru se întâmplă la centrala nucleară Zaporojie, pe care Rusia o foloseşte ca armă de şantaj la nivel mondial, pentru a şantaja lumea cu un dezastru”, a adăugat Volodimir Zelenski.

UPDATE 00:00 Iohannis: Comunitatea internaţională are datoria să sprijine Ucraina

Comunitatea internaţională are datoria să sprijine Ucraina, a declarat, sâmbătă, preşedintele Klaus Iohannis.

La rândul său, preşedintele Chile, Gabriel Boric, a făcut un apel la pace.

"În cadrul discuţiilor de astăzi, am prezentat preşedintelui Boric evaluările şi poziţia României ca stat vecin al Ucrainei în privinţa războiului de agresiune declanşat de Rusia. Acesta are consecinţe serioase asupra securităţii României şi în plan european, dar are efecte şi la nivel global, inclusiv asupra Chile.

Am convenit că vom continua să lucrăm împreună în forurile multilaterale pentru condamnarea războiului şi pentru promovarea ordinii internaţionale bazate pe norme. Trebuie să fie clar pentru toată lumea: Rusia a încălcat prin forţă suveranitatea teritorială a Ucrainei, inclusiv Carta ONU. Comunitatea internaţională are datoria să sprijine Ucraina pentru a respinge agresiunea rusă şi pentru a-şi redobândi suveranitatea şi libertatea", a spus şeful statului, la Palatul La Moneda, după întrevederea cu omologul său chilian, Gabriel Boric, relatează Agerpres.

"Nu vom obosi să condamnăm acest război de agresiune injust din partea Rusiei în Ucraina. Efectele acestui război sunt departe de Chile, dar oricum ajung şi la noi aşa cum şi în România sunt efectele sancţiunilor, ale creşterii preţurilor la energie, ale inflaţiei. Aici, în Chile, la kilometri distanţă, la fel le trăim. De aceea, facem un apel energic la pace, la respectarea drepturilor omului şi la respectarea integrităţii teritoriale a Ucrainei", a punctat Gabriel Boric.

Ciprul susţine că reprimă încălcarea sancţiunilor împotriva Rusiei

Ciprul a anunţat sâmbătă că a luat măsuri severe împotriva persoanelor acuzate de Statele Unite şi Marea Britanie că au ajutat oligarhi ruşi să eludeze sancţiunile impuse Moscovei de la invazia Ucrainei, transmite AFP.

Comisarul pentru finanţe, Pavlos Ioannou, a declarat la postul naţional CyBC că activele persoanelor şi entităţilor în cauză au fost îngheţate.

La rândul său, cotidianul cipriot în limba greacă Phileleftheros a raportat că Bank of Cyprus, principala bancă a insulei, a "informat 4.000 de clienţi cu paşapoarte ruseşti şi care nu locuiesc într-o ţară din UE că conturile lor urmează să fie închise".

Rusia le recomandă cetăţenilor ei să evite călătoriile în Canada

Rusia le-a recomandat sâmbătă cetăţenilor ei să evite călătoriile în Canada, invocând numeroasele cazuri de discriminare împotriva ruşilor, relatează Reuters.

''Ca urmare a numeroaselor exemple de discriminare împotriva cetăţenilor ruşi în Canada, inclusiv violenţe fizice, vă recomandăm să vă abţineţi de la călătoriile către această ţară în scop turistic, educaţional sau în contextul relaţiilor de afaceri'', a indicat Ministerul de Externe rus într-o notă.

''Dacă vă aflaţi deja în Canada, vă solicităm să fiţi vigilenţi, în special în locurile publice'', adaugă documentul citat. Acesta este datat 20 aprilie şi a fost postat sâmbătă pe canalul de Telegram al MAE rus.

Canada este unul dintre susţinătorii cei mai vocali ai Ucrainei în războiul acesteia cu Rusia şi a impus sancţiuni contra câtorva sute de oficialităţi şi companii ruse. La scurt timp după începerea agresiunii ruse împotriva Ucrainei în februarie anul trecut, Canada şi-a sfătuit cetăţenii să evite călătoriile în Rusia, indiferent de scop.