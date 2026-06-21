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Autoritățile ruse fac razii pe străzi pentru a-i face rost lui Putin de bărbați pe care să-i trimită pe frontul din Ucraina

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O serie de razii violente desfășurate în orașul Penza, din regiunea cu același nume, aflat la 500 de km de Moscova, scoate la iveală o realitate sumbră: comisariatele militare ruse au trecut la faza „contractelor forțate sub amenințare”. Bărbați ridicați de pe stradă pentru verificări de rutină sau datorii banale se trezesc peste noapte soldați în zonele ocupate din Ucraina, scrie publicația rusă meduza.io.

Raid al poliției în Penza/FOTO:X
Raid al poliției în Penza/FOTO:X

O nouă metodă disperată de mobilizare face ravagii în Federația Rusă, iar scenele dramatice surprinse recent în regiunea Penza amintesc de cele mai negre perioade ale istoriei. Sub paravanul unor controale de rutină, forțele speciale (OMON) și reprezentanții comisariatelor militare au declanșat o adevărată vânătoare de oameni. De data aceasta, ținta nu o reprezintă tinerii recruți, ci orice bărbat vulnerabil care poate fi șantajat sau păcălit să semneze un contract cu Ministerul Apărării.

De la o simplă amendă, direct în tranșee

Conform datelor furnizate de proiectul pentru drepturile omului „Idite lesom” (n.r. „Du-te-n pădure”), care lucrează pentru a ajuta oamenii să evite mobilizarea de la începutul războiului împotriva Ucrainei în 2022, condus de Ivan Ciuveleaev, tactica autorităților ruse s-a rafinat într-un mod cinic. Nu mai vorbim despre ordine de mobilizare trimise acasă, ci despre ambuscade stradale.

„Au combinat raziile agresive cu metodele de șantaj. Sunt vizați cei care au probleme cu legea sau datorii: persoane care nu au plătit pensia alimentară, foști condamnați sau cetățeni prinși băuți pe stradă. Poliția îi agață cu un pretext legal, dar în loc de arest contravențional, aceștia sunt duși direct la comisariat și forțați să semneze”, explică Ciuveleaev.

Mărturiile rudelor sunt de-a dreptul cutremurătoare. Activiștii au reușit să smulgă din ghearele armatei doar câțiva bărbați, după intervenții ale avocaților. Pentru mulți alții, însă, capcana s-a închis instantaneu. Unui bărbat reținut în stare de ebrietate i s-a cerut să semneze „un proces-verbal pentru a fi eliberat”. În realitate, documentul era un contract militar. Fără acte, fără bagaje, acesta a fost transferat în doar câteva ore într-o unitate militară aflată la mii de kilometri distanță.

„I-au încărcat ca pe deținuți!” Mărturia unei soții disperate

Publicația independentă Mediazona aduce în prim-plan detalii zguduitoare prin vocea soției unui bărbat din Penza care a căzut victimă acestui sistem brutal. Soțul ei a fost ridicat de la o stație de autobuz de indivizi dintr-o mașină cu însemnele Executorilor Judecătorești (FSSP), sub pretextul verificării unor datorii.

Deși nu avea nicio datorie, bărbatul a fost urcat într-un taxi și dus direct la comisariatul militar din Penza. Telefonul i-a fost confiscat, iar rudele care au încercat să pătrundă în clădire au fost blocate de gărzi înarmate.

„Când l-am văzut târziu în noapte, era desfigurat de groază. Mi-a spus că l-au bătut și l-au obligat să semneze. I-au anulat buletinul vechi, i-au emis unul nou și un card bancar pe loc. I-au încărcat în microbuze ca pe deținuți, în miez de noapte”, a povestit femeia, printre lacrimi.

În ciuda protestelor disperate ale familiilor, care au blocat simbolic vehiculele militare, poliția militară a refuzat să intervină, pretinzând că înrolarea a fost „voluntară”. La doar 48 de ore de la reținere, bărbatul și-a sunat soția dintr-o unitate din Mariupolul ocupat, echipat deja de luptă.

Un experiment regional gata să fie extins?

Deși Ministerul de Interne și oficialii militari din Penza neagă cu vehemență existența acestor razii, imaginile cu femeile care plâng și urlă la porțile comisariatelor au inundat rețelele sociale rusești, generând o stare de panică generalizată în regiune.

Analiștii avertizează că Penza este doar un poligon de testare. Presiunea enormă pusă de Kremlin pe autoritățile locale pentru a raporta noi contingente de „voluntari” împinge birocrația militară spre metode ilegale de o brutalitate extremă.

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