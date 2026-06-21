Criză diplomatică între Kiev și Varșovia. Zelenski și trei foști președinți ai Ucrainei returnează cea mai înaltă distincție a Poloniei

Tensiunile dintre Ucraina și Polonia pe tema interpretării trecutului istoric au escaladat într-un mod fără precedent, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski și trei dintre predecesorii săi au decis să returneze Ordinul Vulturul Alb, cea mai înaltă distincție a statului polonez.

Gestul vine ca răspuns la decizia președintelui polonez Karol Nawrocki de a-i retrage lui Zelenski această decorație pe fondul divergențelor privind moștenirea istorică a Armatei Insurecționale Ucrainene (UPA), un subiect care continuă să provoace dispute între cele două state vecine.

Zelenski a trimis decorația înapoi la Varșovia

Într-un mesaj publicat sâmbătă, liderul ucrainean a anunțat că a expediat prin poștă Ordinul Vulturul Alb către președintele Poloniei.

Zelenski a făcut referire la declarațiile lui Nawrocki, potrivit cărora această distincție simbolizează cea mai înaltă expresie a încrederii acordate de Republica Polonă și presupune respectarea valorilor care stau la baza comunității poloneze.

„Dacă se consideră că acest simbol special poate rămâne în posesia unor personalități precum Ecaterina a II-a, Benito Mussolini sau Gerhard Schröder, atunci noi, în Ucraina, nu vom contesta acest lucru”, a transmis președintele ucrainean, publicând și o fotografie a coletului care conținea decorația.

Cu toate acestea, Zelenski a subliniat că Ucraina rămâne recunoscătoare sprijinului primit din partea Poloniei și dorește continuarea cooperării bilaterale, mai ales în contextul războiului declanșat de Rusia.

„Suntem pregătiți pentru un dialog serios privind interpretarea evenimentelor istorice, însă prioritatea trebuie să rămână securitatea Europei și împiedicarea unei victorii ruse”, a transmis liderul de la Kiev.

Solidaritate fără precedent a foștilor președinți ucraineni

La scurt timp după anunțul lui Zelenski, trei foști șefi de stat ai Ucrainei – Leonid Kucima, Viktor Iușcenko și Petro Poroșenko – au anunțat că renunță, la rândul lor, la Ordinul Vulturul Alb.

Leonid Kucima, decorat de Polonia în 1997, a declarat că nu poate accepta decizia luată de autoritățile poloneze.

Fostul președinte a amintit de eforturile depuse împreună cu fostul lider polonez Aleksander Kwaśniewski pentru reconcilierea istorică dintre cele două popoare, bazată pe principiul „iertăm și cerem iertare”.

„Nu am altă alegere decât să refuz această înaltă distincție. Ucraina nu luptă astăzi împotriva Rusiei, care și-a justificat agresiunea prin argumente istorice, pentru ca alte state să ne dicteze propria istorie și să decidă pe cine avem voie să onorăm”, a afirmat Kucima.

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Și Viktor Iușcenko a confirmat, prin intermediul purtătorului său de cuvânt, că renunță la distincție în semn de solidaritate cu actualul președinte al Ucrainei.

Reprezentanții fostului lider ucrainean au reamintit că Iușcenko și fostul președinte polonez Lech Kaczyński au participat împreună la ceremonii de comemorare a victimelor tragediilor istorice din Huta Pieniacka și Pawłokoma.

Potrivit acestora, orice acțiune care slăbește unitatea dintre Ucraina și Polonia servește indirect intereselor Kremlinului.

La rândul său, Petro Poroșenko a calificat decizia lui Nawrocki drept „nedreaptă și greșită”, susținând că distincțiile acordate liderilor ucraineni au reprezentat, în realitate, o recunoaștere a sacrificiului cetățenilor ucraineni care apără astăzi securitatea Europei.

Fostul președinte a cerut depășirea rapidă a conflictului diplomatic pentru a proteja parteneriatul strategic dintre Kiev și Varșovia.

Disputa are la bază moștenirea controversată a UPA

Criza diplomatică a izbucnit după ce președintele polonez Karol Nawrocki a decis retragerea distincției acordate lui Zelenski, invocând nemulțumirea Varșoviei față de decizia Ucrainei de a acorda unei unități militare titlul onorific „Eroii UPA”.

Armata Insurecțională Ucraineană este considerată în Ucraina o formațiune care a luptat pentru independența țării în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. În schimb, Polonia o acuză de masacrarea a zeci de mii de civili polonezi în Volînia și Galiția de Est.

Nawrocki a argumentat că glorificarea UPA depășește limitele unei probleme interne ucrainene și că autoritățile de la Kiev nu au răspuns preocupărilor exprimate de partea poloneză.

În semn de protest față de această decizie, șeful serviciului de informații militare al Ucrainei, Kirilo Budanov, și ministrul de Externe, Andrii Sîbiha, au returnat, la rândul lor, decorațiile primite din partea statului polonez.

Tusk avertizează că disputa avantajează Rusia

Premierul polonez Donald Tusk a criticat escaladarea conflictului diplomatic și a avertizat că disputele legate de memoria istorică și de simbolurile statului sunt exploatate de Kremlin.

Șeful guvernului de la Varșovia a declarat că responsabilitatea liderilor politici este să reducă tensiunile și să protejeze relația strategică dintre cele două state, nu să alimenteze noi conflicte.

În condițiile în care Polonia rămâne unul dintre cei mai importanți susținători ai Ucrainei în războiul cu Rusia, observatorii politici avertizează că această confruntare simbolică riscă să afecteze una dintre cele mai importante alianțe construite în Europa de Est după declanșarea invaziei ruse din 2022.