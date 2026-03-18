Miercuri, 18 Martie 2026
Cine urmează? Moartea lui Ali Larijani, una dintre cele mai influente figuri din arhitectura de securitate a Iranului, seamănă panică în rândul conducerii de la Teheran

Război în Orientul Mijlociu
Vestea morții lui Ali Larijani , cel mai înalt oficial pentru securitatea națională a Iranului și lider de facto în timpul războiului, a stârnit imediat alarmă în rândul iranienilor cu privire la evoluția conflictului și la situația din țară, scrie The New York Times.

Ali Larijani a fost cel mai important mediator al Iranului/FOTO:X

Doi oficiali iranieni și-au exprimat îngrijorările legate de securitate, unul dintre ei declarând că a primit apeluri de la colegi îngrijorați pentru viața liderilor iranieni și pentru propria lor siguranță, toți întrebându-i cine ar putea fi următoarea țintă.

Larijani, responsabil de dosarul securității naționale și perceput drept un lider de facto în contextul conflictului, era văzut ca o verigă esențială între zona militară și cea politică. Tocmai această poziție îl transforma într-un actor-cheie într-un moment critic pentru regim.

Surse din interiorul aparatului de stat vorbesc despre o atmosferă de teamă generalizată. Doi oficiali iranieni au declarat că, imediat după apariția informațiilor privind moartea lui Larijani, telefoanele au început să sune în lanț: colegi și membri ai conducerii întrebau nu doar despre situația de pe front, ci și despre propria siguranță.

„Toată lumea întreba același lucru: cine urmează?”, a relatat unul dintre aceștia.

Un alt oficial a mărturisit că vestea l-a „îngrozit”, subliniind că în interiorul sistemului s-a instalat convingerea că Israelul nu se va opri până când nu va elimina întreaga conducere iraniană.

În plan politic, pierderea este considerată dificil de compensat. Analistul conservator Hatef Salehi, apropiat cercurilor de putere de la Teheran, a explicat că Larijani era „cel mai capabil mediator” între conducerea militară și cea politică. Absența sa, spune acesta, complică eforturile diplomatice și reduce șansele identificării unei soluții politice pentru încheierea conflictului.

O perspectivă similară vine și din partea fostului deputat Ali Akbar Mousavi Khoini, în prezent cercetător la Universitatea George Mason. Acesta îl descrie pe Larijani drept un politician moderat, în jurul căruia existau așteptări privind posibile reforme.

„În final, nu doar că nu a reușit să producă schimbările așteptate, dar a devenit el însuși o victimă”, a punctat Khoini.

Arhitectura decizională devine mai vulnerabilă, dar și mai imprevizibilă

Nu toți analiștii cred însă că eliminarea unor lideri va schimba cursul războiului. Reza Salehi, comentator conservator, susține că astfel de lovituri nu vor opri Iranul.

„Nici moartea liderului suprem nu a schimbat situația. Nu există o persoană a cărei dispariție să influențeze decisiv acest conflict”, afirmă acesta.

În plan extern, consecințele sunt la fel de sensibile. După eliminarea lui Larijani, una dintre puținele punți potențiale de dialog cu Occidentul pare să fi dispărut. Analiștii atrag atenția că, pe măsură ce figuri-cheie sunt eliminate, arhitectura decizională devine mai vulnerabilă, dar și mai imprevizibilă.

Expertul în relații internaționale Serghei Danilov subliniază că Larijani ocupa o poziție aparte în sistemul de putere iranian și era perceput, inclusiv în ultimul an, drept un interlocutor posibil pentru negocieri.

Într-un context deja tensionat, moartea sa nu doar că adâncește criza internă, dar complică și perspectivele unei eventuale detensionări diplomatice — lăsând în urmă o întrebare care circulă acum în cercurile puterii de la Teheran: cine urmează?

