Bulgaria subvenționează benzina pentru șoferii cu venituri mici. Familiile cu două mașini primesc dublu

Bulgaria introduce un ajutor financiar pentru combustibil destinat persoanelor cu venituri mici. Familiile care dețin două mașini pot primi dublu, dacă îndeplinesc anumite condiții.



Autoritățile din Bulgaria au anunțat acordarea unui ajutor financiar pentru combustibil, destinat persoanelor cu venituri reduse, în contextul creșterii prețurilor la pompă.

Potrivit ministrului muncii și politicilor sociale, Hasan Ademov, sprijinul financiar va fi acordat persoanelor ale căror venituri nu depășesc de două ori pragul sărăciei. Premierul Andrei Ghiurov a precizat că limita de venit este de aproximativ 781 de euro, având în vedere că pragul sărăciei este stabilit la circa 390 de euro, scrie Blic rs.

Beneficiarii trebuie să dețină un autoturism (inclusiv în leasing), pentru care să nu existe taxe sau amenzi neplătite. Foarte important, familiile care au două mașini pot primi ajutorul în cuantum dublu. Condiția este ca ambele mașini să fie înregistrate pe numele unor membri diferiți ai familiei.

Ajutorul, stabilit la 20 de euro pe lună, reprezentând 20% din cheltuielile medii estimate pentru combustibil, va fi acordat lunar, atât timp cât va fi considerat necesar de către autorități. Premierul bulgar a explicat într-un videoclip postat pe Facebook cum s-a ajuns la această sumă.

„Am analizat datele anterioare și am constatat că persoanele cu venituri mici cheltuiesc aproximativ 100 de euro pe lună pentru combustibil. În ultimele zile, creșterea prețului la carburanți a fost de aproximativ 20%, astfel încât suma cheltuită a crescut de la 100 la 120 de euro. Când oamenii vor primi o compensație de 20 de euro, suma pe care o vor cheltui va rămâne aceeași. Acești 20 de euro nu sunt nici mult, nici puțin. Sunt exact compensația care va ajuta oamenii fără a le afecta bugetul”, a transmis Ghiurov.

Se preconizează că mecanismul va fi operațional până la sfârșitul lunii martie.

Pe termen scurt, oficialul susține că piața din Bulgaria va rămâne stabilă, atât timp cât producția internă și exporturile sunt gestionate în condiții normale.

Prețurile la carburanți în Bulgaria

Benzină Standard: -1,38 €/litru (aproximativ 7,02 lei)

Benzină Premium: -1,59 €/litru (aproximativ 8,09 lei)

Motorină Standard: -1,52 €/litru (aproximativ 7,74 de lei)

Motorină Premium: -1,72 €/litru (aproximativ 8,76 de lei).