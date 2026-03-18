Video Momentul în care o clădire de 12 etaje din Beirut este complet distrusă într-un atac al aviației israeliene

O clădire rezidențială cu 12 etaje din centrul Beirutului a fost complet distrusă miercuri dimineață, după ce aviația israeliană a lansat un atac aerian asupra capitalei libaneze.

Explozia a fost resimțită în întreaga zonă, iar coloane de fum au fost văzute ridicându-se deasupra orașului, potrivit timesofindia.

Atacul a avut loc la scurt timp după ce armata israeliană a emis un ordin de evacuare a zonei, însă zeci de persoane au fost ucise și rănite în urma raidului. Autoritățile libaneze au raportat că două atacuri anterioare asupra unor blocuri de locuințe din alte cartiere centrale au provocat cel puțin șase morți și 24 de răniți.

Mai târziu, un alt atac a vizat cartierul Zuqaq al-Blat, în timpul orei de vârf.

Explozia puternică a fost auzită în întreaga capitală, iar locuitorii au fugit din clădiri pentru a se adăposti.

Atacurile israeliene asupra centrului Beirutului au devenit mai frecvente în ultimele zile, vizând atât zonele centrale, cât și suburbii aflate la distanță, unde autoritățile au emis anterior ordine de evacuare în contextul escaladării conflictului cu Hezbollah.

Ministerul Sănătății din Liban a transmis că bilanțul victimelor este în creștere, iar echipele de intervenție continuă să caute supraviețuitori printre dărâmături.