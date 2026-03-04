„Inima Ucrainei”, tot mai aproape de front. Orașul Dnipro, posibilă țintă majoră a unui nou asalt rusesc

Orașul Dnipro ar putea deveni una dintre principalele ținte ale armatei ruse în cazul unei noi ofensive, avertizează oficiali locali și analiști citați de publicația franceză Le Monde. Deși trupele ruse au avansat în 2025 în interiorul regiunii Dnipropetrovsk și au ocupat mai multe sate, miza reală rămâne marele centru urban de pe Nipru – un oraș de aproape un milion de locuitori, cu o importanță strategică majoră în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Primarul orașului, Boris Filatov, afirmă că o eventuală cucerire a Dniprului ar reprezenta un punct de cotitură în conflict. „Știam că se va ajunge aici, dar asta nu îl face mai puțin dureros. Pentru Moscova ar fi o bornă simbolică”, a declarat edilul.

Nod militar, logistic și umanitar

Jurnaliștii francezi descriu Dnipro drept un veritabil nod militar, logistic și umanitar. După luni întregi de lupte pentru Pokrovsk – oraș pe care trupele ruse nu au reușit să îl cucerească – armata Moscovei și-a concentrat, din vara anului 2025, eforturile spre regiunea Dnipropetrovsk.

Chiar dacă distanța până la oraș rămâne considerabilă, autoritățile locale și militarii nu exclud scenariul în care importantul centru industrial ar putea deveni obiectivul principal al următoarei campanii rusești.

Colonelul Oleg Tîmciuk, coordonatorul chirurgilor militari din estul Ucrainei, spune că punctele de stabilizare medicală ale brigăzilor sunt tot mai aproape de Dnipro. „Reducem timpul de evacuare către spitale, dar asta înseamnă și că frontul se apropie. Ne obișnuim cu războiul... Poate că asta este cel mai grav”, afirmă el, cu un umor amar.

Orașul care refuză să se golească

În pofida amenințării, orașul are astăzi aproape aceeași populație ca înainte de invazia pe scară largă lansată de Rusia în 2022. Dnipro a devenit un punct de refugiu pentru mii de persoane strămutate din Donbas – pentru unii, adăpost temporar; pentru alții, o etapă pe drumul către zone mai sigure.

Localnicii invocă adesea o glumă devenită celebră: „Dnipro nu este primul oraș al Ucrainei, dar nici al doilea”. Mesajul din spatele ironiei este limpede: deși Kievul este capitala, Dnipro este perceput drept „inima Ucrainei” – un oraș care pulsează industrial, economic și militar. O inimă aflată acum sub presiunea unui front care înaintează.

Mesaje de la Kiev

Între timp, comandantul-șef al forțelor armate ucrainene, Oleksandr Sîrskîi, a declarat recent că, pe durata iernii, armata ucraineană a reușit să recucerească mai mult teritoriu decât a avansat Rusia în februarie 2026.

La rândul său, președintele Volodimir Zelenski a vorbit despre eșecul ofensivei ruse, avertizând însă că o eventuală escaladare a tensiunilor în Orientul Mijlociu ar putea crea noi provocări de securitate pentru Kiev.