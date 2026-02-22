search
Duminică, 22 Februarie 2026
Rachetele Rusiei lovesc Ucraina cu două zile înainte de aniversarea invaziei rusești la scară largă

0
0
Publicat:

Explozii au zguduit capitala Ucrainei, Kiev, duminică dimineața, oficialii avertizând asupra unui atac cu rachete balistice, cu doar două zile înainte de a patra aniversare a invaziei Rusiei.

rusia atac kiev jpg

La ora 4:00 dimineața, primele explozii au zguduit Kievul, trezind locuitorii în sunetul sirenelor și al undelor de șoc. Alte deflagrații au urmat la 4:30, apoi la 5:13, într-o succesiune care a ținut orașul sub asediu ore întregi.

Șeful Administrației Militare a orașului, Timur Tkacenko, a avertizat că „inamicul atacă capitala cu armament balistic” și le-a cerut oamenilor să rămână în adăposturi până la ridicarea alertei. Sirenele au început să sune la 3:56, iar la 4:47 alerta s-a extins la nivel național, după ce bombardierele rusești au decolat, potrivit Forțelor Aeriene ucrainene.

Bilanțul provizoriu: două victime din suburbii – o femeie și un copil – transportate de urgență la spitalele din Kiev, a anunțat primarul Vitali Kliciko.

Atacurile nu au rămas fără ecou dincolo de granițe. Forțele Aeriene poloneze au ridicat avioane de luptă pentru a proteja spațiul aerian al Poloniei, anunțând că au activat „perechi de avioane de serviciu” și au adus la nivel maxim de alertă sistemele de apărare antiaeriană și de recunoaștere radar.

În nord-estul Ucrainei, în regiunea Sumî, violența a lăsat urme și mai adânci. Un atac cu dronă a ucis doi frați – unul dintre ei în vârstă de doar 17 ani – și un cuplu căsătorit, în localitatea Znob-Novhorodske, la mai puțin de patru kilometri de granița cu Rusia.

Guvernatorul regiunii, Oleh Hrihorov, a relatat că cei doi frați au fost inițial răniți de un dispozitiv exploziv lansat din dronă și transportați la spital. „Pe drumul spre spital, rușii au atacat deliberat ambulanța cu o dronă de lovire”, a spus acesta. Al doilea atac le-a fost fatal.

Tot în regiunea Sumî, o rachetă rusească a lovit o unitate de producție a gigantului american din industria alimentară Mondelez International, în orașul Trostianeț, aflat la doar 30 de kilometri de frontiera rusă și ocupat în primele săptămâni ale invaziei, înainte de a fi eliberat în martie 2022.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a subliniat că fabrica nu reprezenta o țintă militară, ci o investiție activă din anii ’90, care produce mărci cunoscute la nivel global și susține economia ucraineană și americană. „Când rachetele rusești lovesc astfel de obiective, ele nu vizează doar Ucraina, ci și interesele economice americane în Europa”, a afirmat el.

Compania este cunoscută pentru branduri precum Oreo, Milka și Toblerone și nu s-a retras de pe piața rusă, în ciuda apelurilor publice în acest sens.

În paralel, la nivel diplomatic, Moscova și Washingtonul discută despre constituirea unui grup de lucru economic, în timp ce continuă negocierile politice și militare. Dar pe teren, realitatea rămâne aceeași: Rusia lovește constant infrastructura civilă ucraineană – blocuri de locuințe, rețele energetice, fabrici – într-un război care nu mai face de mult distincție între front și viața de zi cu zi.

Ucraina va marca patru ani de la atacul Rusiei din 24 februarie 2022

Ucraina va marca patru ani de la atacul Rusiei din 24 februarie 2022, un război care a distrus orașe, a dezrădăcinat milioane de oameni și a ucis un număr mare de oameni de ambele părți.

Moscova ocupă aproape o cincime din teritoriul ucrainean și continuă să avanseze pe alocuri, în special în regiunea estică Donbas, în ciuda pierderilor mari și a atacurilor ucrainene repetate asupra logisticii.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri pentru AFP că Ucraina „cu siguranță nu pierde” războiul și că victoria rămâne obiectivul.

El a spus că forțele ucrainene au recuperat aproximativ 300 de kilometri pătrați (116 mile pătrate) de teritoriu în contraatacuri recente, câștiguri pe care AFP nu le-a putut verifica imediat.

Dacă se confirmă, acestea ar fi cele mai semnificative progrese ale Kievului din 2023 încoace.

Întreruperile masive ale terminalelor de internet Starlink din Ucraina, închise de proprietarul Elon Musk în urma unui apel din partea Kievului, au permis această inițiativă, potrivit lui Zelenski.

Statele Unite fac presiuni asupra ambelor părți pentru a pune capăt războiului, intermediind mai multe runde de discuții în ultimele săptămâni, fără un progres clar.

Zelenski, aflat sub presiunea tot mai mare din partea Washingtonului de a lua în considerare concesii, a declarat sâmbătă că plănuiește consultări cu liderii europeni în următoarele zile și dorește o implicare mai profundă din partea statelor din Orientul Mijlociu și a Turciei.

Europa

