Edoardo Bove, fotbalist italian care evoluează cu stimulator cardiac, a marcat primul gol în Anglia. Victimă i-a fost echipa lui Ryan Reynolds

Mijlocașul italian Edoardo Bove, 23 de ani, a marcat marți seară pentru echipa Watford primul său gol de la momentul teribil în care a suferit un stopul cardiac pe teren. El a intrat în ultimele minute ale meciului de campionat (Championship, liga secundă din Anglia) cu Wrexham.

Mijlocașul a intrat în ultimele minute ale meciului de campionat împotriva lui Wrexham, club patronat de actorul Ray Reynolds, și a marcat golul de 3-1 pentru echipa sa.

Momentul emoționant a avut loc la peste un an după meciul Fiorentina-Inter (1 decembrie 2024), în timpul căruia fostul jucător al Fiorentinei a leșinat, suferind un stop cardiac, urmat internare de urgență și implantarea unui defibrilator cardiac subcutanat.

Dispozitivul este permis în fotbalul din Anglia, dar nu și în fotbalul din Italia (din acest motiv, danezul Christian Eriksen a trebuit să plece de la Inter Milano și să se tranfere la Brentford).

Fanii Romei nu l-au uitat pe Bove, fostul lor junior, și i-au dedicat un banner la partida de aseară: „Chiar dacă ai părăsit Roma, nu vei fi singur”.