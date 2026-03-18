Spionajul rusesc face interceptări de pe acoperișurile clădirilor diplomatice din Viena. Antenele, orientate spre Occident

La patru ani de la invazia în Ucraina, acoperișurile clădirilor diplomatice ruse din Viena au redevenit ceea ce au fost în timpul Războiului Rece: platforme de interceptare a semnalelor la scară continentală.

De la etajele superioare ale fostei școli imperiale de echitație din Viena se poate zări un grup de antene parabolice în spatele cupolelor aurite ale catedralei ortodoxe ruse. Toate ambasadele trebuie să comunice în condiții de siguranță cu capitalele lor. Însă aceste antene, amplasate pe acoperișul reprezentanței Rusiei din centrul Vienei, au un alt scop, potrivit experților și oficialilor occidentali din domeniul securității, citați de Financial Times, care dedică o amplă investigație acestui subiect, scrie Financial Times.

Nu sunt orientate spre Est. Ce înseamnă asta

În primul rând, ele nu sunt orientate spre Est, către Moscova, așa cum ar fi normal pentru comunicații diplomatice. Ele privesc în altă direcție, către Occident, către Africa, către Orientul Mijlociu.

Această simplă observație tehnică deschide o întreagă arhitectură de interpretare, Rusia nu comunică doar, ci ascultă. Și nu o face punctual, ci într-un mod sistematic, organizat. La patru ani de la începutul războiului din Ucraina, acoperișurile vastelor sedii diplomatice ale Rusiei din capitala austriacă au reînviat în tăcere una dintre cele mai importante funcții ale lor din perioada Războiului Rece: cea de cea mai mare platformă secretă de interceptări de semnal a Kremlinului din Vest.

„Este una dintre principalele noastre preocupări legate de activitatea rusă de aici. Știm că au vizat comunicațiile guvernamentale și militare ale NATO cu mijloacele de care dispun”, a declarat un diplomat european de rang înalt cu sediul la Viena. „Viena a căpătat o importanță deosebită pentru ei... este centrul lor în Europa”.

Ce spionează din Viena

Din Viena, Rusia nu doar spionează comunicațiile prin satelit și electronice din Europa, ci și pe cele din Orientul Mijlociu și Africa, au afirmat oficialii și experții citați. În timp ce invadarea Ucrainei în 2022 a provocat un val de expulzări diplomatice rusești din majoritatea țărilor europene, Austria, țară neutră, a adoptat o abordare mai permisivă în ceea ce privește avanposturile Moscovei.

Chiar și agenția de informații internă a Austriei (DSN) a avertizat recent că „capacitățile tehnice și alinierea adaptabilă a stațiilor SIGINT ale Federației Ruse din Viena reprezintă un risc semnificativ de securitate în domeniul contraspionajului”.

Un oficial occidental din serviciile de informații din Viena a declarat că au monitorizat instalarea mai multor antene noi și a altor instalații neobișnuite pe acoperișuri în ultimii doi ani. De asemenea, a fost de interes frecvența cu care unele dintre antenele rusești sunt repoziționate, a spus oficialul. Acest lucru indică faptul că sunt utilizate foarte activ pentru a viza mai mulți sateliți, a adăugat oficialul, subliniind că antenele utilizate pentru comunicațiile ambasadei către Moscova nu ar trebui să fie mutate.

Bătaie directă către Munchen. Interesul? MSC

În ajunul Conferinței de Securitate de la München de luna trecută, de exemplu, una dintre cele mai mari antene de pe acoperiș a fost reorientată. Aceasta a revenit la poziția sa anterioară a doua zi după încheierea conferinței. MSC este cea mai importantă reuniune globală anuală din Europa a oficialilor și politicienilor din domeniul securității și apărării.

Urmărirea repoziționării acestor antene poate oferi o perspectivă rară asupra intereselor rusești în domeniul SIGINT. În timp ce agențiile de informații occidentale sunt reticente în a vorbi despre capacitățile tehnice ale Rusiei, analiza surselor deschise poate completa informațiile lipsă.

Sute de imagini de înaltă rezoluție ale echipamentelor de pe acoperiș, văzute de FT și analizate de experți, oferă câteva indicii cu privire la ceea ce îi interesează pe spionii ruși.

„Russencity” și inginerii de la NomenNescio

Fotografiile au fost realizate în ultimii doi ani de NomenNescio (latină pentru „nu știu numele”) — un grup de ingineri electroniști și pasionați de comunicații cu sediul în Viena, care documentează acoperișul celui mai mare complex rus din Viena, supranumit în glumă „Russencity”.

Situat pe malul estic al Dunării, Russencity este un complex înconjurat de garduri de înaltă securitate și cuprinzând mai multe clădiri rezidențiale și o școală pentru copiii diplomaților ruși. În centrul său se află o clădire octogonală cu șase etaje care găzduiește misiunea rusă la ONU, cu acoperișul acoperit de antene parabolice.

Erich Moechel, purtător de cuvânt al NomenNescio, a declarat că grupul a realizat imagini de înaltă rezoluție ale acelui acoperiș și fotografii aeriene pentru a afla de care sateliți erau interesați rușii la un moment dat.

Majoritatea antenelor din Russencity sunt orientate spre Vest

Majoritatea antenelor din Russencity sunt orientate spre Vest, a spus Moechel, către unii dintre cei 18 sateliți geostaționari aflați între meridianul zero și longitudinea 15. Imaginile receptoarelor de satelit (cunoscute sub numele de convertoare cu zgomot redus sau LNC) montate în fața antenelor dezvăluie frecvențele pe care le recepționează. „Am identificat patru sateliți”, a spus Moechel: Eutelsat 3B și 10B, SES5 și Rascom QAF1.

Germania: "Spionaj ca în timpul Războiului Rece"

Toți cei patru servesc la asigurarea comunicațiilor între Africa și Europa. Imaginile NomenNescio arată, de asemenea, că experții ruși au instalat dispozitive speciale în fața LNC-urilor lor, ceea ce le permite să „privească” semnalele sateliților într-un interval mult mai larg decât ar permite o configurație obișnuită, a spus Moechel.

Viena este „poziționată optim” pentru acest lucru, a spus Moechel, subliniind că la puțin peste 100 km sud-est, în Aflenz, se află una dintre principalele stații de comunicații prin satelit din Europa. Capitala austriacă prezintă, de asemenea, interes ca bază pentru multe organizații internaționale, precum agențiile ONU, OSCE, AIEA și OPEC — toate având propriile terminale de satelit. Russencity, a cărui construcție a început în 1983, a fost cel mai probabil proiectat de la bun început pentru activități de interceptare de semnal, a spus Thomas Riegler, un istoric austriac specializat în spionaj.

„Această intenție a fost probabil încorporată în proiect.” Complexul a fost comandat de Iuri Andropov, șeful mulți ani al KGB-ului care a condus pentru scurt timp Uniunea Sovietică. Acesta a fost proiectat de arhitectul orașului Moscova ca „o declarație a importanței strategice a Vienei”, a spus Riegler.

Viena, hub pentru spionii ruși

Investiția a dat roade. Într-o perioadă în care agenții ruși se află sub o presiune enormă în alte părți ale Europei, Viena este un oraș în plină expansiune pentru ei. Rusia mai are încă aproximativ 500 de angajați diplomatici în oraș, dintre care se estimează că până la o treime lucrează sub acoperire ca spioni, potrivit evaluărilor serviciilor de informații austriece. Russencity este unul dintre puținele locuri implicate în activități SIGINT. „Până acum am analizat doar o mică parte din activitate”, a spus Moechel.

Fotografiile ambasadei ruse din spatele catedralei, de exemplu, arată antene și alte echipamente detectate la Russencity.

Centrul cultural rus din Brahmsplatz are, de asemenea, instalații semnificative pe acoperiș. Și există cel puțin patru antene pe acoperișul unui fost sanatoriu de pe Sternwartestrasse — odată o clinică folosită în secret de șefii NKVD ai lui Stalin pentru recuperare și achiziționată de ruși în 1953.

Semne de activitate recentă

La un alt amplasament situat în apropierea Dunării, există semne de activitate recentă. Puțini oameni știu că cele două clădiri joase de apartamente aparțin, de asemenea, statului rus. Timp de mulți ani, clădirile au stat nefolosite.

Acum există camere de supraveghere. Intrarea a fost consolidată. Un autobuz oprește zilnic în fața clădirii. Iar imaginile din satelit arată că pe acoperiș a fost instalată o mică cabină. Cabine similare pot fi observate pe acoperișurile ambasadelor SUA și britanice. Moechel a spus că acestea sunt construite pentru a acoperi echipamente sensibile cu material de densitate redusă. Toate marile puteri de informații colectează SIGINT în Viena, a spus Riegler. „Rușii o fac foarte deschis și adesea într-un mod destul de grosolan.” Acest lucru provine dintr-o poziție de încredere, a adăugat el.

Contraspionajul austriac nu poate face prea multe

Contraspionajul austriac nu poate face prea multe: conform legii austriece, spionajul nu poate fi urmărit penal decât dacă este îndreptat împotriva interesului național. În ciuda recomandărilor DSN, Viena a manifestat puțin interes în expulzarea diplomaților sau în luarea altor măsuri împotriva agenților ruși. DSN a furnizat guvernului o listă cu persoanele despre care știe că operează stațiile secrete de informații de semnal ale Rusiei din Viena.

Umbra lui Putin în România. Un cunoscut expert în securitate explică de ce am devenit o țintă pentru spionajul rusesc

Dar oficialii consideră că acționarea pe baza acestor informații nu va face decât să provoace Rusia. Ministerul de Interne austriac a refuzat să comenteze dincolo de concluziile celui mai recent raport al DSN. Ambasada Rusiei la Viena nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Austria, neutră și nemembră NATO

Austria este neutră și nu este membră a NATO, dar în ultimii ani a depus eforturi susținute pentru a-și reface relațiile de securitate cu alte țări europene. O parte din acest demers a constat în recunoașterea — cel puțin în spatele ușilor închise — a faptului că Rusia reprezintă o amenințare comună.

Expulzările diplomatice nu sunt încă luate în discuție, dar, a spus un oficial austriac din domeniul securității, asta nu înseamnă că nu există alte modalități prin care Austria poate contribui la descurajarea și zădărnicirea activităților ruse ostile intereselor europene. Se împărtășesc multe informații despre ceea ce se întâmplă la Viena, a spus oficialul. În domeniul informațiilor, a adăugat acesta, uneori este mai bine să observi decât să acționezi.