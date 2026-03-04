search
Miercuri, 4 Martie 2026
Rusia a dat în judecată Uniunea Europeană la CJUE pentru îngheţarea activelor suverane

Publicat:

Banca Rusiei a dat în judecată Uniunea Europeană pentru decizia de îngheţare pe perioadă nelimitată a activelor statului rus, în urma invaziei Ucrainei, susţinând că a fost lipsită de protecţie juridică, într-o primă contestaţie de acest fel depusă de la izbucnirea războiului.

Banca Rusiei
Rusia a dat în judecată Uniunea Europeană la CJUE pentru îngheţarea activelor suverane

Plângerea, înaintată în data de 27 februarie 2026 la Tribunalul General al UE din Luxemburg (parte a CJUE), contestă regulamentul Consiliului European din 12 decembrie 2025, se arată într-un comunicat al băncii centrale a Rusiei.

Regulamentul UE încalcă „drepturile fundamentale şi inalienabile de acces la justiţie, inviolabilitatea proprietăţii şi principiul imunităţii suverane a statelor şi a băncilor lor centrale", care sunt garantate de dreptul internaţional, se precizează în comunicatul Băncii Rusiei.

În luna decembrie 2025, statele membre ale UE au aprobat prelungirea îngheţării unor active suverane ruseşti în valoare de aproximativ 210 miliarde euro, care au fost imobilizate în blocul comunitar de când Putin a ordonat invazia la scară largă a Ucrainei în februarie 2022. UE intenţionează să menţină activele imobilizate până la sfârşitul războiului şi până când Rusia plăteşte despăgubiri Ucrainei. Cea mai mare parte a banilor este deţinută la casa de compensare Euroclear din Belgia, iar Guvernul belgian s-a opus eforturilor UE de a utiliza fondurile pentru a susţine un împrumut care sprijină Ucraina.

Potrivit Băncii Rusiei, regulamentul Consiliului European din 12 decembrie 2025 blochează orice transfer de active pe o perioadă nelimitată şi împiedică Banca Rusiei să utilizeze instanţele pentru a-şi apăra drepturile, inclusiv executarea oricăror hotărâri sau sentinţe legate de aceste active. De asemenea, Banca Rusiei susţine că Consiliul a comis încălcări grave ale procedurii UE prin adoptarea regulamentului cu majoritate de voturi, mai degrabă decât în unanimitate.

La scurt timp după publicarea regulamentului Consiliului European din 12 decembrie 2025, Banca Centrală a Rusiei a emis un avertisment către blocul comunitar, ameninţând că va solicita despăgubiri în instanţele locale de la creditorii europeni dacă aceasta va continua să utilizeze activele blocate pentru a sprijini Ucraina.

De asemenea, Banca Rusiei a intentat un proces la Moscova, solicitând 18.200 miliarde de ruble (aproximativ 200 de miliarde de euro la cursul de schimb actual) de la Euroclear în luna decembrie 2025. 

