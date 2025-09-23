Atac cu rachete HIMARS asupra conductei „Drujba”: stație petrolieră din Rusia, scoasă din funcțiune

Conducta de petrol „Drujba”, una dintre cele mai importante artere energetice ale Rusiei, a fost lovită de șase rachete HIMARS, potrivit presei independente ruse. Ținta a fost o stație de dispecerat din regiunea Briansk, în apropiere de satul Naitopovici.

Atacul a avut loc în seara de 22 septembrie, iar explozia a provocat un incendiu de circa 30 de metri pătrați la nivelul stației de pompare. Angajații au fost evacuați, nu au fost raportate victime, însă instalația a fost scoasă temporar din funcțiune.

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat operațiunea, subliniind că obiectivul vizat are un rol strategic în alimentarea cu combustibil a armatei ruse. „Drujba” este cel mai mare oleoduct care leagă Rusia de Europa Centrală, fiind esențial pentru exporturile de țiței către Ungaria, Slovacia și Cehia.

Nu este prima dată când infrastructura este vizată. În august, drone ucrainene au atacat nodul petrolier „Unecea”, întrerupând temporar livrările de petrol rusesc către Ungaria. Totodată, în urma raidurilor repetate asupra rafinăriilor rusești, prețurile internaționale ale petrolului au crescut pe 22 septembrie, iar pe plan intern, Rusia se confruntă cu deficit de carburant și creșteri record ale prețurilor la pompă.