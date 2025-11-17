Armata ucraineană a publicat imagini cu noua dronă-rachetă Bars în acțiune

Forțele ucrainene au lansat un atac cu drone de rază lungă de acțiune asupra infrastructurii petroliere și de drone rusești în noaptea de luni spre marți, potrivit Statului Major al armatei Ucrainene. Atacul a avut loc cu ajutorul noilor drone-rachetă Bars, relatează publicația de specialitate Militarnyi.

Au fost lovite rafinăria Novokuibișevsk din regiunea Samara, la aproximativ 900 km de front, dar și un depozit de drone aparținând unității de drone Rubikon din regiunea Donețk ocupată.

Un nou atac asupra rafinăriei Novokuibîșevsk

Statul Major ucrainean a distribuit imagini cu lansarea de drone-rachetă și a transmis că atacul face parte din ampla campanie a armatei ucrainene de degradare a capacităților ofensive ale Rusiei și de perturbare a liniilor de aprovizionare prin care sunt distribuite combustibil și muniții către front.

Rafinăria Novokuibișevsk, unul dintre principalii producători de combustibil pentru avioane din Rusia, destinat armatei are o capacitate anuală de procesare de 8,8 milioane de tone, produce peste 20 de tipuri de produse petroliere și joacă un rol cheie în aprovizionarea forțelor de ocupație rusești.

Amploarea pagubelor este încă în curs de evaluare, însă au fost confirmate incendii și explozii în zona atacului.

Este al șaselea atac ucrainean asupra rafinăriei și al cincilea din acest an. Ultimul atac avut loc în noaptea de 18 octombrie și a dus la închiderea instalației. Operațiunile au fost reluate abia la începutul acestei luni.

Rafinăria face parte din Compania Petrochimică Novokuibișevsk, unul dintre cei mai mari procesatori de gaze și produse organice sintetice din Rusia și Europa de Est. Numai în 2024, uzina a procesat 5,74 milioane de tone de țiței, producând 1,10 milioane de tone de benzină, 1,64 milioane de tone de motorină și 1,27 milioane de tone de păcură.

Atac asupra unui depozit al unității de drone Rubikon

Forțele ucrainene au atacat și un depozit de drone operat de Rubikon - unitatea de elită a Rusiei care este activă în operațiunile de luptă în curs din regiunea Donețk, ocupată. O stație de pompare a combustibilului și lubrifianților din aceeași zonă a fost, de asemenea, lovită.

Comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot, Robert „Madiar” Brovdi, a confirmat că atacul a fost efectuat de o unitate de drone, în colaborare cu Forțele de Operațiuni Speciale și Direcția Principală de Informații.

Atacul a fost efectuat cu noile drone Bars

Militarnyi consideră că imaginile publicate de Statul Major General ucrainean surprind lansarea dronelor Bars cu motor cu reacție. Modelul a fost făcut public în aprilie 2025 de către ministrul de atunci pentru Industrii Strategice, Herman Smetanin.

Deși informațiile despre drona Bars rămân limitate, BBC a relatat anterior că a fost dezvoltat de o inițiativă privată, similar dronei- rachetă Peklo. O sursă familiarizată cu designul a explicat că drona Bars ca un sistem de atac cu rază medie de acțiune, între 700 și 800 de kilometri, suficient de mare pentru a ajunge în adâncimea teritoriului rus.