search
Vineri, 3 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Armata rusă introduce în luptă unități de cavalerie

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Trupele de asalt rusești de pe frontul din Ucraina ar putea lupta în curând călare. Potrivit ziarului Kommersant, armata rusă încearcă să resusciteze unitățile de cavalerie pentru o mobilitate suplimentară, relatează Meduza.

FOTO Captură War Gonzo
FOTO Captură War Gonzo

Cazurile sporadice de soldați ruși care au apelat la cai și măgari pentru a transporta provizii pe linia frontului nu au scăpat atenției și au fost raportate anterior. Cu toate acestea, așa cum notează Kommersant, aceste cazuri și mijoace de transport au fost atribuite mai degrabă improvizației pe câmpul de luptă în anumite circumstanțe.

Experimentarea de către Rusia cu unități de cavalerie în adevăratul sens al cuvântului este „în multe privințe simbolică”, scrie ziarul, „deoarece reflectă impasul în care a ajuns tehnologia modernă pe un front supraîncărcat electronic”. 

Kommersant citează un interviu acordat Russia Today de către comandantul unei unități de forțe speciale „Storm”, care a declarat pentru postul de televiziune de stat că trupele sale învață deja să călărească. Antrenamentul se pornește de la asumpția că „instinctul” unor astfel de animale le fac mai puțin susceptibile să calce pe mine terestre, în plus caii au capacitatea să se orienteze pe întuneric și să înainteze în condiții de teren accidentat.

„Tactica necesită doi bărbați pe un singur cal: unul conduce, iar celălalt asigură acoperire. La sosirea la locul asaltului, descalecă și asaltează următoarea fortăreață inamică”, a declarat comandantul, citat de Kommersant. 

Spre deosebire de vehiculele militare, caii sunt extrem de agili pe traseele neasfaltate și mult mai puțin predispuși să activeze mine terestre cu declanșatoare magnetice. După cum subliniază Kommersant, acest lucru ar putea oferi un avantaj real în ceea ce privește mobilitatea și camuflarea pe teren dificil. Pe de altă parte, greutatea unui cal poate totuși declanșa minele antipersonal. În plus, caii necesită antrenament și hrănire și au o capacitate de încărcare mult mai mică decât vehiculele. Prin urmare, speculează ziarul, este puțin probabil ca armata rusă să desfășoare cai la scară largă pe front.

„Per total, încercarea de a readuce caii pe câmpul de luptă modern este în mare măsură simbolică”, subliniază Kommersant. „În conflictele armate care au devenit arene pentru prezentarea inovațiilor tehnologice, participanții se simt din nou obligați să se bazeze pe instrumente de bază - de la linii telefonice analogice la animale de povară și căruțe - atunci când tehnologiile moderne se dovedesc vulnerabile.”

Soldații ruși au fost înregistrați folosind diverse mijloace de transport alternative pe linia frontului, între care vehicule de teren, motociclete, trotinete electrice și chiar monocicluri electrice. Totuși până acum, potrivit presei de stat ruse, forțele ruse au apelat la aceste mijloace doar în cazuri izolate. 

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele: „Ajunge!”
digi24.ro
image
Casa din Sibiu a familiei Iohannis, preluată pe jumătate de ANAF: accesul s-a făcut prin schimbarea yalei
stirileprotv.ro
image
Cele 3 zodii care dau lovitura în octombrie 2025. Scapă de suferințe, munca va fi răsplătită, iar oportunitățile apar ca prin minune
gandul.ro
image
MAE ironizează declarațiile lui Vladimir Putin despre alegerile din România
mediafax.ro
image
Transfer bombă! Nicolae Stanciu, împrumut în iarnă de la Genoa în SuperLiga?! „Sunt discuții! E un plan care se creionează dacă au șanse la titlu”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
libertatea.ro
image
Explozibili ascunși în conserve de porumb: Rusia pregătea atacuri în trei țări din Europa. Planul dejucat de Polonia
digi24.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
FOTO ”Cea mai frumoasă femeie din lume”, de nerecunoscut! Internetul ”a explodat”: ”Mă distruge”
digisport.ro
image
EXCLUSIV: Dan Voiculescu, mărturie fără precedent la podcastul lui Mihai Morar: „Băsescu a fost cel mai virulent. Mi-a spus clar: dacă nu ești cu noi, vei face pușcărie. Și am făcut.”
stiripesurse.ro
image
Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții. Fabrica dispozitive explozive și se antrena să ucidă
antena3.ro
image
Fenomene extreme în România. Zeci de maşini avariate, cod roșu și portocaliu de viscol în jumătate de țară
observatornews.ro
image
Bani în plus pentru toți pensionarii din România care au pensii mai mici de 3.000 lei
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
Autostrada din România care va fi monitorizată cu radare fixe din 2 în 2 kilometri. Șoferii vor fi supravegheați non-stop
playtech.ro
image
“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB: “Ani de zile va fi cel mai bun!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Întrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a răspuns sec, în PATRU cuvinte
digisport.ro
image
SURSE La Guvern s-a intrat în linie dreaptă cu un proiect crucial: Cumulul pensiei cu salariul lovește serios 'specialii'. Intră în Pachetul 3 de măsuri
stiripesurse.ro
image
Regele Charles și Regina Camilla, în doliu după moartea celei mai iubite actrițe din toate timpurile
kanald.ro
image
Dacia Spring costă mai puțin decât o bicicletă datorită noilor subvenții pentru casarea și...
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Serghei Mizil dă de pământ cu Mara Bănică. După acuzațiile Andei Adam, acum a răbufnit și el: Are un tupeu. Anda a caracterizat-o perfect, perversă rău de tot
romaniatv.net
image
Se schimbă banii luni, 6 octombrie. Anunțul BNR
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
click.ro
image
Horoscop săptămâna 3-9 octombrie. Patru zodii au noroc în dragoste, primesc bani și își schimbă destinul
click.ro
image
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
click.ro
Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Obiectul scandalos pe care Prințesa Diana îl introducea, în mare secret, în palat. Pur și simplu, nu se putea abține!
okmagazine.ro
Tiffany Theisen foto Profimedia jpg
Tiffany Thiessen, din „Salvați de clopoțel”, arată grozav la 51 de ani! Care e secretul frumuseții ei?
clickpentrufemei.ro
Și cavaleria sovietică a defilat la parada organizată în Piața Roșie din Moscova (foto: Getty Images)
Stalin îl întreabă pe Jukov dacă va putea apăra Moscova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?

OK! Magazine

image
Letizia nu se mai controlează nici în public! Tensiunea dintre ea și Regele Felipe e palpabilă: criza făcută la o vizită oficială

Click! Pentru femei

image
Tiffany Thiessen, din „Salvați de clopoțel”, arată grozav la 51 de ani! Care e secretul frumuseții ei?

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!