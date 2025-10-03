Trupele de asalt rusești de pe frontul din Ucraina ar putea lupta în curând călare. Potrivit ziarului Kommersant, armata rusă încearcă să resusciteze unitățile de cavalerie pentru o mobilitate suplimentară, relatează Meduza.

Cazurile sporadice de soldați ruși care au apelat la cai și măgari pentru a transporta provizii pe linia frontului nu au scăpat atenției și au fost raportate anterior. Cu toate acestea, așa cum notează Kommersant, aceste cazuri și mijoace de transport au fost atribuite mai degrabă improvizației pe câmpul de luptă în anumite circumstanțe.

Experimentarea de către Rusia cu unități de cavalerie în adevăratul sens al cuvântului este „în multe privințe simbolică”, scrie ziarul, „deoarece reflectă impasul în care a ajuns tehnologia modernă pe un front supraîncărcat electronic”.

Kommersant citează un interviu acordat Russia Today de către comandantul unei unități de forțe speciale „Storm”, care a declarat pentru postul de televiziune de stat că trupele sale învață deja să călărească. Antrenamentul se pornește de la asumpția că „instinctul” unor astfel de animale le fac mai puțin susceptibile să calce pe mine terestre, în plus caii au capacitatea să se orienteze pe întuneric și să înainteze în condiții de teren accidentat.

„Tactica necesită doi bărbați pe un singur cal: unul conduce, iar celălalt asigură acoperire. La sosirea la locul asaltului, descalecă și asaltează următoarea fortăreață inamică”, a declarat comandantul, citat de Kommersant.

Spre deosebire de vehiculele militare, caii sunt extrem de agili pe traseele neasfaltate și mult mai puțin predispuși să activeze mine terestre cu declanșatoare magnetice. După cum subliniază Kommersant, acest lucru ar putea oferi un avantaj real în ceea ce privește mobilitatea și camuflarea pe teren dificil. Pe de altă parte, greutatea unui cal poate totuși declanșa minele antipersonal. În plus, caii necesită antrenament și hrănire și au o capacitate de încărcare mult mai mică decât vehiculele. Prin urmare, speculează ziarul, este puțin probabil ca armata rusă să desfășoare cai la scară largă pe front.

„Per total, încercarea de a readuce caii pe câmpul de luptă modern este în mare măsură simbolică”, subliniază Kommersant. „În conflictele armate care au devenit arene pentru prezentarea inovațiilor tehnologice, participanții se simt din nou obligați să se bazeze pe instrumente de bază - de la linii telefonice analogice la animale de povară și căruțe - atunci când tehnologiile moderne se dovedesc vulnerabile.”

Soldații ruși au fost înregistrați folosind diverse mijloace de transport alternative pe linia frontului, între care vehicule de teren, motociclete, trotinete electrice și chiar monocicluri electrice. Totuși până acum, potrivit presei de stat ruse, forțele ruse au apelat la aceste mijloace doar în cazuri izolate.