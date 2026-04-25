„Abia aștept să-l văd pe Putin în fața instanței”. Văduva lui Aleksei Navalnîi, primul interviu după publicarea analizelor ce confirmă otrăvirea

Moartea opozantului rus Aleksei Navalnîi continuă să ridice semne de întrebare, după ce mai multe guverne europene au anunțat că acesta ar fi fost otrăvit cu o substanță extrem de toxică. Văduva lui, Iulia Navalnaia, a declarat că aceste concluzii întăresc convingerea că soțul său a fost ucis la ordinul președintelui rus, Vladimir Putin.

Conform informațiilor prezentate, analizele de laborator realizate în Regatul Unit, Franța și Germania ar fi identificat prezența epibatidinei, un compus extrem de toxic, în probe prelevate de pe corpul lui Navalnîi. Substanța este asociată cu veninul unei specii de broască-săgeată și poate fi sintetizată în laborator.

„Nimeni nu știe ce-i trece prin cap lui Putin. E un fost ofițer KGB — e greu să înțelegi cum gândesc aceștia, să explici lucrurile pe care le fac. Pot explica aspectele politice. Dar asta…?”, a declarat văduva lui Aleksei Navalnîi, conform The Times.

„Nu este prima sau a doua oară când (Putin) otrăvește oameni”, a afirmat aceasta în primul interviu de la publicarea rezultatelor, exprimându-și dorința ca liderul de la Kremlin să fie adus în fața justiției:

„Abia aștept să-l văd pe Putin în fața instanței. Se comportă ca un țar și face tot ce vrea, dar într-o zi, în închisoare, va înțelege în sfârșit că oamenii nu l-au susținut. Au tăcut pentru că le era frică de el. (...) Înțeleg că este foarte periculos să fii în opoziție cu Putin”.

Navalnaia, devenită între timp una dintre principalele voci ale opoziției ruse din exil, continuă activitatea începută de soțul său prin intermediul Fundației Anticorupție și al unor inițiative editoriale menite să promoveze accesul la informație pentru publicul rus.

Aleksei Navalnîi a murit în urmă cu doi ani într-o colonie penală din regiunea arctică a Rusiei, cunoscută pentru condițiile dure de detenție. Autoritățile ruse au susținut că decesul a fost unul natural, însă susținătorii săi au acuzat încă de la început o posibilă asasinare.

„Sunt absolut convinsă că Putin îl considera pe soțul meu cea mai mare amenințare la adresa puterii sale — și avea dreptate. El era exact opusul lui Putin. Era foarte deschis față de oameni. Avea un public imens. Putin, în schimb, stătea undeva în pădure, departe de oameni, înconjurat de gărzi”, a declarat Navalnaia.

În ciuda riscurilor, Iulia Navalnaia afirmă că va continua lupta politică, susținând că Rusia are nevoie de schimbare.

„Putin nu a organizat niciodată alegeri adecvate — este un dictator, un criminal și un criminal de război care trimite oameni la moarte invadând o țară vecină și nu face nimic bun pentru propriul său popor. Orice schimbare în Rusia ar fi o îmbunătățire”, a declarat aceasta, declarând și că mulți cetățeni ruși sunt împotriva războiului din Ucraina.