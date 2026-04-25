Militari ai Forțele Armate ale Ucrainei au reușit să evacueze o femeie în vârstă de 77 de ani din „zona gri” din apropierea orașului Lyman, folosind un robot terestru, într-o operațiune neobișnuită desfășurată în condiții de risc ridicat.

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Corpului 3 Armată, intervenția a început după ce piloții Brigăzii 60 Mecanizate au observat femeia deplasându-se pe un drum distrus de bombardamente.

Pentru a o scoate în siguranță din zona de conflict, militarii au apelat la un sistem robotic, relatează focus.ua.

„Soldații companiei de sisteme terestre fără pilot Cerberus au intervenit. Pentru a nu o speria pe femeie, complexul robotic a fost acoperit cu o pătură pe care era scris mesajul: «Bunico, urcă-te!»”, se arată în comunicatul oficial.

Femeia evacuată locuise timp de 53 de ani în propria casă, distrusă ulterior de armata rusă. Întreaga operațiune a durat aproximativ patru ore.

În paralel, alți trei civili care au părăsit zona pe jos au fost ghidați de drone până la punctul de evacuare. După ce au ajuns la un vehicul blindat, militarii Batalionului 1 Mecanizat i-au transportat în afara zonei de luptă și i-au predat reprezentanților structurilor militare centrale ale brigăzii.

Militarii ucraineni fac apel la civilii aflați în apropierea frontului să se evacueze la timp, pentru a evita situații similare.

Aceasta nu este prima intervenție de acest tip. Anterior, Forțele Armate ale Ucrainei au reușit să salveze un soldat rănit cu ajutorul unui robot terestru după 33 de zile, în ciuda mai multor tentative eșuate și a condițiilor extrem de periculoase, adică mine și a drone care se aflau pe traseu.

