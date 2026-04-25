Video Farsa unui soldat ucrainean care intervine într-o sesiune de recrutare în Rusia: „Dacă semnați contractul, va trebui să vă ucid”

Un soldat ucrainean a intervenit într-un eveniment de recrutare militară organizat la o universitate din Rusia, avertizând studenții că ar fi obligat să îi ucidă dacă s-ar înrola în armata rusă. Momentul, surprins într-un apel video și devenit viral, a avut loc în timpul unei sesiuni de promovare militară la Universitatea Agrară de Stat Kuban din Krasnodar, în sudul Rusiei.

În imaginile difuzate, soldatul mascat apare îmbrăcat cu cagulă, echipament de camuflaj și ochelari de soare, prezentându-se inițial drept membru al unității rusești de elită de drone „Rubicon”, notează The Telegraph.

Acesta vorbește despre „operatorii ruși de drone eroici”, însă schimbă brusc registrul și își dezvăluie identitatea, afirmând că este ucrainean.

„Sunt, într-adevăr, un soldat, dar nu unul rus”, spune el. „Sunt ucrainean. Și vreau să vă spun asta: Doamne ferește să veniți aici, pentru că nu voi avea de ales și va trebui să vă ucid, pe fiecare dintre voi care semnează un contract. Linia frontului nu s-a mișcat de patru ani. Este înghețată”, adaugă acesta, susținând că invazia Rusiei în Ucraina a creat „un cimitir cât două țări”.

Soldatul continuă cu mesaje dure: „Și, sincer, fiecare persoană care pune piciorul pe pământ ucrainean — îi vom ucide pe toți”, spune el. La scurt timp după aceste declarații, conexiunea este întreruptă de personalul universității, însă nu înainte ca acesta să avertizeze că „toate fețele voastre sunt înregistrate”.

Potrivit United24 Media, un site de știri afiliat statului ucrainean, acțiunea ar fi fost coordonată de serviciile de informații ucrainene.

Incidentul vine în contextul în care Moscova a intensificat campaniile de recrutare în universități pentru unitățile sale de drone, cu promisiuni de salarii ridicate și condiții mai sigure de serviciu, în timp ce analiștii și organizațiile pentru drepturile omului avertizează că mulți recruți ajung tot în zonele de front.