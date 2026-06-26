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A murit unul dintre cei mai apropiați și influenți colaboratori ai lui Putin. Cine a fost Serghei Ivanov

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Unul dintre colaboratorii lui Vladimir Putin a murit. El a fost unul dintre cei mai influenți oameni din anturajul președintelui Rusiei.

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Serghei Ivanov, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Putin a murit, potrivit Nexta. Fostul ministru al Apărării din Rusia a murit la vârsta de 73 de ani. Cauza decesului nu a fost anunțată.

Serghei Ivanov a fost unul dintre cei mai influenți reprezentanți ai anturajului lui Putin. El provenea din KGB-ul sovietic. A lucrat în serviciile de informații externe înainte de a conduce Ministerul Apărării din Rusia. A mai ocupat funcțiile de vicepremier și de șef al administrației prezidențiale.

Cei doi au colaborat mulți ani începând din perioada în care au lucrat împreună în serviciile secrete sovietice.

Serghei Ivanov a condus administraţia prezidenţială a Federaţiei Ruse timp de aproape cinci ani, în perioada decembrie 2011- august 2016.

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