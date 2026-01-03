Venezuela confirmă un atac al SUA: Un act de „agresiune imperialistă”

Guvernul autoritar a acuzat SUA de un act „extrem de grav” de „agresiune imperialistă”ce riscă să arunce America Latină în haos, după ce Donald Trump ar fi ordonat lovituri aeriene împotriva ţării sud-americane, relatează The Guardian.

Explozii, zgomote puternice şi avioane zburând la joasă altitudine au fost auzite în capitala Venezuelei, Caracas, sâmbătă, în zorii zilei.

Guvernul Venezuelei a confirmat că a fost atacată capitala Caracas şi alte trei state: Miranda, La Guaira şi Aragua.

„Singurul obiectiv al acestui atac este de a prelua controlul asupra resurselor strategice ale Venezuelei, în special asupra petrolului şi mineralelor sale”, se arată în comunicatul în care țara solicită comunităţii internaţionale să denunţe ceea ce numeşte o încălcare flagrantă a dreptului internaţional, care pune în pericol milioane de vieţi.

Oameni, ieşiţi în stradă!. Guvernul bolivarian face apel la toate forţele sociale şi politice din ţară să activeze planurile de mobilizare şi să respingă acest atac imperialist”, transmit autorităţile.

Maduro a „ordonat punerea în aplicare a tuturor planurilor de apărare naţională” şi a proclamat „stare de tulburare externă”.

Acesta a declarat stare de urgenţă şi a ordonat ca toate planurile de apărare naţională să fie puse în aplicare „la momentul potrivit şi în circumstanţele adecvate”, se arată în declaraţia guvernului.

SUA au lovit obiective militare importante: Fuerte Tiuna, baza aeriană La Carlota și un centru de comunicații din El Hatillo, potrivit Noel Reports.

Publicațiile din Venezueșa Efecto Cocuyo și Tal Cual Digital au raportat că explozii s-au auzit și în statul La Guaira, la nord de Caracas și pe coasta țării, precum și la Higuerote, un oraș de pe coasta statului Miranda.

Președintele Columbiei vecine a cerut Națiunilor Unite să se „întrunească imediat” în urma relatărilor despre explozii.

„Bombardează cu rachete”, a scris Gustavo Petro pe X. „OAS (Organizația Statelor Americane) și ONU (Națiunile Unite) trebuie să se reunească imediat.”

Președintele american Donald Trump a avertizat în repetate rânduri că SUA să ia măsuri mai dure împotriva presupuselor rețele de trafic de droguri din Venezuela și că atacurile terestre vor începe „în curând”.