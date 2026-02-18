search
Miercuri, 18 Februarie 2026
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, vine la Interviurile Adevărul

Trenul Chișinău–București întârzie cu câteva ore din cauza condițiilor meteo nefavorabile

Publicat:

Trenul Chișinău–București va ajunge cu o întârziere de peste șase ore la destinație, anunță autoritățile de la Chișinău, precizând că situația este cauzată de vremea complicată de pe teritoriul României.

Circulația trenului a fost dată peste cap de vremea complicată. FOTO: Shutterstock
,,Pe teritoriul României sunt semnalate ninsori abundente, viscol și depuneri de zăpadă pe infrastructura feroviară, precum și temperaturi scăzute, care afectează circulația în condiții normale. În unele sectoare de cale ferată, circulația se desfășoară cu restricții de viteză, iar echipele feroviare intervin pentru menținerea traseului în condiții de siguranță. La această oră, sosirea trenului în stația București este estimată cu o întârziere de peste 6 ore. Trenul se află în circulație”, au precizat reprezentanții întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova”. 

În ceea ce privește deplasarea trenului din București spre Chișinău, care este programată pentru seara zilei de miercuri, aceasta ,,poate fi ajustată în funcție de evoluția condițiilor meteorologice și de situația operativă de pe infrastructura feroviară. Recomandăm călătorilor să urmărească informațiile actualizate privind circulația trenurilor și să țină legătura cu operatorul feroviar pentru detalii suplimentare”.

Vreme complicată

Urgia albă mătură România: 21 de județe și Capitala au fost lovite de ninsori severe. Până mâine dimineață la ora 10:00, cea mai mare parte a țării rămâne sub avertizare meteo. Bucureștiul și județul Ilfov sunt sub Cod portocaliu până la ora 16:00, stratul de zăpadă depășind deja 50 cm în unele zone. Viscolul a făcut ravagii în peste 100 de localități, iar traficul rutier și cel feroviar sunt aproape paralizate în jumătatea de sud a țării.

Republica Moldova

