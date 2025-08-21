Trenul direct București - Kiev e reintrodus în circulație, după mai bine de cinci ani: câte ore durează călătoria

După o pauză care a durat mai bine de cinci ani, trenul direct București - Kiev a fost reintrodus în circulație. Vagoanele ucrainene se vor atașa trenului Prietenia via Chisinau, a anunțat Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

„După mai bine de cinci ani se va putea circulă cu trenul de la București la Kiev. S-a semnat Protocolul de circulație al trenurilor de călători pe ruta Kiev – București. De data aceasta, trenul nu va folosi relația Vicșani – Vadu Siret spre Kiev, ci vagoanele ucrainene se vor atașa la trenului Prietenia via Chisinău. Așa cum am stabilit la întâlnirea bilaterală română – ucraineană de la începutul lunii, care a avut loc la Darabani, județul Botoșani, reluarea rapidă a curselor regulate de călători pe calea ferată, se va putea face chiar din luna septembrie”, a precizat, joi, într-o postare pe Facebook, Ionel Scrioșteanu.

Un grup de vagoane a circulat miercuri și joi, „de probă”, pe relația Kiev – Ungheni – București Nord și retur.

„În dată de 19/20 august (tur), și 20/21 august (retur) , în baza dispozițiilor comune ale celor trei administrații (UZ – Căile Ferate Ucrainene, CFM – Căile Ferate Moldovenești, CFR Călători), a fost organizată circulăția de probă a unui grup de vagoane aparțînând UZ, în compunerea trenurilor 99/401 – 402/100, pe relația Kiev – Ungheni – București Nord și retur. Transportul s-a desfășurat cu participarea delegațiilor UZ și CFM, iar monitorizarea realizată de cele trei administrații a confirmat că nu au fost înregistrate probleme de ordin tehnic. Proiectul va fi implementat începând cu luna septembrie 2025”, a mai transmis secretarul de stat în Ministerul Transporturilor

Trenul a plecat din Kiev în jurul orei 7 dimineață și a ajuns a două zi dimineață la București.

Propuneri privind reluarea traficulu cu trenuri de legătură în forntiera feroviară Vadu Siretului

Companiile de transport călători pe calea ferată din România, Moldova și Ucraina se vor coordona astfel încât cele 4 vagoane care vor veni de la Kiev să nu facă mai mult de 24 de ore pe drum, a mai precizat secretarul de stat.

„Împreună cu delegația ucraineană, am discutat și propunerea privind reluarea traficului feroviar de călători între Ucraina și România cu trenuri de legătură în forntiera feroviară Vadu Siretului (coborâre/ urcarea călătorilor). Cât și posibilitatea realizării unei prelungirea traseului de la București spre Varna. Discuțiile pe aceste subiecte au rămas deschise, urmând că parametrii tehnici și comerciali să fie stabiliți de comun acord între administrațiile implicate”, a explicat Ionel Scrioșteanu.