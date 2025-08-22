search
Vineri, 22 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

„Tovarăşe Macron, nu vom uita!”. Prorusul Igor Dodon acuză liderii europeni de amestec în alegerile din Republica Moldova

0
0
Publicat:

Fostul preşedinte prorus Igor Dodon condamnă vizita programată a liderilor europeni la Chişinău, acuzând o intervenţie directă în treburile interne ale Republicii Moldova. 

Igor Dodon condamnă vizita programată a liderilor europeni la Chișinău FOTO: Facebook
Igor Dodon condamnă vizita programată a liderilor europeni la Chișinău FOTO: Facebook

Fostul preşedinte prorus Igor Dodon acuză că vizita lui Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Donald Tusk la Chișinău reprezintă o ingerință în treburile interne ale Republicii Moldova. Liderul PSRM susține că demnitarii europeni vin pentru a sprijini guvernarea PAS înaintea alegerilor parlamentare din septembrie.

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul polonez Donald Tusk urmează să fie prezenţi la Chişinău miercuri, 27 august, pentru a marca 34 de ani de la independenţa Republicii Moldova. Potrivit Preşedinţiei franceze, cei trei lideri vin la invitaţia preşedintei Maia Sandu pentru a „reafirma susţinerea deplină a securităţii, suveranităţii şi drumului european al Republicii Moldova”.

Dodon denunţă „intervenţia directă”

Săptămâna viitoare, o delegaţie mare va veni din nou în Moldova pentru a o susţine pe Maia Sandu. Consider că asta este o intervenţie directă în treburile interne ale Republicii Moldova. Imaginaţi-vă dacă Putin sau Lukaşenko ar fi venit de Ziua Independenţei atunci când am avut alegerile prezidenţiale din 2020. Ce scandal s-ar fi stârnit, inclusiv în capitalele europene. Dar lor le este permis. Să treacă peste toate liniile roşii doar ca să-şi susţină aici, în Moldova, marionetele, sorosiştii şi globaliştii”, a declarat Dodon vineri, într-o emisiune online.

Fostul preşedinte s-a adresat direct preşedintelui Franţei: „Tovarăşe Macron, stimate Macron, nu vom uita asta. Este împotriva intereselor cetăţenilor Republicii Moldova. Dar în orice caz, la această chestiune ne vom întoarce cândva. Noi ne respectăm partenerii francezi, dar voi trebuie să sprijiniţi Moldova, nu marioneta Maia Sandu şi grupul ei criminal organizat, PAS”, a spus Dodon, citat de NewsMaker.

Programul vizitei și reacția Președinției

Cei trei lideri europeni vor susţine declaraţii de presă la sediul Preşedinţiei şi se vor adresa cetăţenilor în cadrul unui concert în Piaţa Marii Adunări Naţionale. De asemenea, pe 31 august, de Ziua Limbii Române, este aşteptat la Chişinău preşedintele României, Nicuşor Dan.

Preşedinţia de la Chişinău a subliniat că prezenţa celor patru lideri „reconfirmă încrederea în Republica Moldova şi sprijinul pentru drumul european”. Vizitele au loc cu o lună înainte de alegerile parlamentare, în care se vor confrunta formaţiunea de guvernământ pro-europeană PAS şi Blocul „Patriotic”, format din partide pro-ruse, inclusiv PSRM, condus de Dodon.

Republica Moldova

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
digi24.ro
image
Kim Jong Un a îngenuncheat în fața unui supus de-al său, apoi l-a îmbrățișat pe un altul. Omul a înlemnit | FOTO
stirileprotv.ro
image
Cei doi adolescenți care și-au pus capăt zilelor aruncându-se în fața unui TIR nu pot fi înmormântați creștinește. Familia Georgianei este devastată
gandul.ro
image
Hărțuitorul soților Măruță a fost internat la psihiatrie! Ce s-a întâmplat cu ordinul de protecție
mediafax.ro
image
Ea este femeia care compune muzică pentru vaci. Susține că așa dau mai mult lapte
fanatik.ro
image
Mohammad Murad, despre provocarea xenofobă lansată de Dan Tanasă, coleg în AUR și Parlament: „O mare prostie. Gândire total depășită”
libertatea.ro
image
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Adio! După Hacken - CFR Cluj 7-2, Louis Munteanu a mai primit o lovitură
digisport.ro
image
Poșta se desființează: digitalizarea a fost un succes / Experiența Danemarcei
stiripesurse.ro
image
România are „un mineral pe care toată lumea îl caută înnebunită”. Radu Miruță: „Valoarea lui crește de la o zi la alta”
antena3.ro
image
Facturi duble sau chiar triple la electricitate, după aplicarea TVA de 21%. Nazare: S-a aplicat corect legea
observatornews.ro
image
Șoc TOTAL! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze!
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Ți s-au stricat electronicele și electrocasnicele din casă în urma penelor de curent, ai dreptul la despăgubiri. Cum obții compensațiile de la furnizori
playtech.ro
image
Horoscop zilnic pentru sâmbătă, 23 august 2025. Avantaj pentru Berbec
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Au văzut unde ar urma să ajungă Ianis Hagi după 3 luni de "șomaj" și au reacționat într-un singur cuvânt
digisport.ro
image
Apa de ploaie se taxează legal: ANRSC explică motivul
stiripesurse.ro
image
O femeie și-a ucis soțul și cei doi copii, apoi și-a pus capăt zilelor. Singurul supraviețuitor este un băiețel de trei ani
kanald.ro
image
BREAKING: Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și...
playtech.ro
image
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii, BNR va tipări euro până la final de 2025. Ce riscă românii
romaniatv.net
image
Hidroelectrica, anunț către toți clienții! Facturi schimbate pentru 600.000 de români
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
La ce orori era supusă Monica Gabor de proxenetul Dinu Damaschin. A vândut-o pe 1000 de dolari la 16 ani: „I-am spus lui Cristi Tănase ca sunt virgină, dar m-a violat”
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu, bătută de Gabi Bădălău. Martorii au chemat de urgență Poliția / FOTO
actualitate.net
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”
click.ro
image
Zodiile care vor fi pe val până pe 15 septembrie. Bucurie și belșug pentru acești nativi
click.ro
image
Ioana Tufaru, despre vacanța la mare. Ce face pentru a economisi:„Se poate sta și cu bani puțini”
click.ro
Prințesa Charlene de Monaco Profimedia jpg
Prințesa Charlene de Monaco vorbește pentru prima dată despre durerea cumplită pe care a trăit-o: „A fost devastator”
okmagazine.ro
Regele George al IV lea foto Profimedia jpg
Ce mânca „Cel mai gras rege din lume”. Greutatea nu-i permitea nici să semneze acte!
clickpentrufemei.ro
mato violador 4jpg webp
Marianne Bachmeier: femeia care l-a ucis pe criminalul fiicei sale în timpul procesului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”

OK! Magazine

image
Unde-a dispărut Rose Hanbury? Contul de Instagram în spatele căruia se ascunde presupusa amantă a lui William

Click! Pentru femei

image
„E ușor să crești copii. Atât timp cât faci ce vor ei...”. Cine a spus asta și ce reacții a stârnit?

Click! Sănătate

image
Poţi găsi numărul diferit, ascuns printre 23-uri?