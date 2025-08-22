„Tovarăşe Macron, nu vom uita!”. Prorusul Igor Dodon acuză liderii europeni de amestec în alegerile din Republica Moldova

Fostul preşedinte prorus Igor Dodon condamnă vizita programată a liderilor europeni la Chişinău, acuzând o intervenţie directă în treburile interne ale Republicii Moldova.

Fostul preşedinte prorus Igor Dodon acuză că vizita lui Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Donald Tusk la Chișinău reprezintă o ingerință în treburile interne ale Republicii Moldova. Liderul PSRM susține că demnitarii europeni vin pentru a sprijini guvernarea PAS înaintea alegerilor parlamentare din septembrie.

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul polonez Donald Tusk urmează să fie prezenţi la Chişinău miercuri, 27 august, pentru a marca 34 de ani de la independenţa Republicii Moldova. Potrivit Preşedinţiei franceze, cei trei lideri vin la invitaţia preşedintei Maia Sandu pentru a „reafirma susţinerea deplină a securităţii, suveranităţii şi drumului european al Republicii Moldova”.

Dodon denunţă „intervenţia directă”

„Săptămâna viitoare, o delegaţie mare va veni din nou în Moldova pentru a o susţine pe Maia Sandu. Consider că asta este o intervenţie directă în treburile interne ale Republicii Moldova. Imaginaţi-vă dacă Putin sau Lukaşenko ar fi venit de Ziua Independenţei atunci când am avut alegerile prezidenţiale din 2020. Ce scandal s-ar fi stârnit, inclusiv în capitalele europene. Dar lor le este permis. Să treacă peste toate liniile roşii doar ca să-şi susţină aici, în Moldova, marionetele, sorosiştii şi globaliştii”, a declarat Dodon vineri, într-o emisiune online.

Fostul preşedinte s-a adresat direct preşedintelui Franţei: „Tovarăşe Macron, stimate Macron, nu vom uita asta. Este împotriva intereselor cetăţenilor Republicii Moldova. Dar în orice caz, la această chestiune ne vom întoarce cândva. Noi ne respectăm partenerii francezi, dar voi trebuie să sprijiniţi Moldova, nu marioneta Maia Sandu şi grupul ei criminal organizat, PAS”, a spus Dodon, citat de NewsMaker.

Programul vizitei și reacția Președinției

Cei trei lideri europeni vor susţine declaraţii de presă la sediul Preşedinţiei şi se vor adresa cetăţenilor în cadrul unui concert în Piaţa Marii Adunări Naţionale. De asemenea, pe 31 august, de Ziua Limbii Române, este aşteptat la Chişinău preşedintele României, Nicuşor Dan.

Preşedinţia de la Chişinău a subliniat că prezenţa celor patru lideri „reconfirmă încrederea în Republica Moldova şi sprijinul pentru drumul european”. Vizitele au loc cu o lună înainte de alegerile parlamentare, în care se vor confrunta formaţiunea de guvernământ pro-europeană PAS şi Blocul „Patriotic”, format din partide pro-ruse, inclusiv PSRM, condus de Dodon.