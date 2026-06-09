Tiktokerul care îi cerea lui Putin să invadeze Republica Moldova a fost reținut. „Hai să începem odată acest război”

Un influencer moldovean cunoscut pe TikTok pentru mesajele sale pro-Kremlin și pentru apelurile repetate către Vladimir Putin de a interveni militar în Republica Moldova a fost reținut de autorități şi pus sub acuzare, după ce a revenit în țară.

Vadim Țăruș, influencerul moldovean devenit cunoscut pe TikTok pentru mesajele sale pro-ruse și pentru apelurile adresate lui Vladimir Putin de a interveni militar pentru „a elibera” Republica Moldova, a fost reținut de autorități imediat după ce a intrat în țară.

Bărbatul, în vârstă de 33 de ani, cunoscut online sub numele „Baba Galea, Nu vreau să tac”, a fost oprit pe 5 iunie de procurori, cu sprijinul Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”. El a fost reținut pentru 72 de ore, iar trei zile mai târziu, pe 8 iunie, a fost pus oficial sub învinuire într-un dosar care vizează propaganda războiului.

Potrivit autorităților, investigația are legătură cu numeroasele sale mesaje publicate pe rețelele sociale, în care îşi declara susţinerea pentru poziţia Rusiei şi cerea în mod explicit intervenția armatei ruse în Republica Moldova.

Stabilit de mai mult timp în Germania, Vadim Țăruș a devenit foarte cunoscut pe TikTok, unde are numeroşi urmăritori, prin videoclipuri controversate în care face apologia războiului şi îşi declară admiraţia pentru Vladimir Putin. Unele dintre înregistrările sale au devenit virale tocmai prin tonul radical și prin îndemnurile directe la război.

„Hai, băi, să începem odată acest război. Hai să le dăm ruşilor ceea ce merită. Hai că m-am săturat deja de ştirile acestea: drone ruseşti, drone ruseşti. Hai să începem odată, iată acum e un motiv foarte bun pentru a începe un război. Putin, nu dormi. De data asta, te rog, nu dormi”, îi cerea Vadim Țăruș preşedintelui rus în unul din videoclipurile sale.

După ce a fost eliberat din arest, dar a fost totuşi pus sub acuzare, influencerul a distribuit un mesaj video în care care şi-a mai „îndulcit” declaraţiile, recunoscând că a „greşit pe alocuri”.

„Am văzut deja multe și am înțeles multe. Nu din frică, ci din respect față de lege. De lege nu trebuie să ne temem, legea trebuie respectată. Totul va fi bine. Da, am greșit pe alocuri și recunosc acest lucru. În unele momente am exagerat cu anumite cuvinte”, a spus el.

„Intuiesc că acest mesaj a fost o încercare de a evita aplicarea arestului preventiv. Repet, cred că și pentru el a fost o conștientizare, poate chiar o surpriză, că o asemenea componență de infracțiune există în Codul penal al Republicii Moldova și că astfel de mesaje nu pot fi tratate în glumă. Sper ca, cel puțin în acest demers făcut după reținere, el să fi fost sincer”, a declarat juristul Alexandru Bot.

Reacţii din Republica Moldova

Vestea reţinirii cunoscutului tiktoker a provocat reacții puternice în Republica Moldova.

Unii au salutat intervenția autorităților, considerând că apelurile la război și la intervenția armatei ruse nu pot fi tratate drept simple opinii, ci trebuie sancţionate dur.

„Nu poţi să stai pe TikTok, în Germania, în Uniunea Europeană, să beneficiezi de libertatea de exprimare, dar să depăşeşti liniile roşii şi să chemi armata rusă, armata criminală să vină să elibereze R. Moldova. De cine? De noi? De concetăţenii tăi? De conaţionalii tăi?”, a spus politicianul Dragoș Galbur.

În ciuda acuzaţiilor grave care i se aduc lui Vadim Țăruș, au existat, însă, și reacții critice la adresa autorităților şi de susţinere pentru tiktoker, care susţin că reținerea influencerului reprezintă o limitare a libertății de exprimare.

Potrivit legislației din Republica Moldova, propaganda războiului se pedepsește cu amendă de până la 75.000 de lei sau cu închisoare de până la șase ani, iar presa de peste Prut scrie că, din păcate, cazul influencerului Vadim Țăruș nu este unul izolat, în ultimii ani autoritățile documentând mai multe situații în care discursul online a depășit limitele libertății de exprimare și a intrat în zona infracțiunilor de extremism, incitare la ură sau propagandă a violenței.

Ancheta este în desfășurare, iar Vadim Țăruș beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței, potrivit aceloraşi surse.