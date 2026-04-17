Spionii de la Chișinău, ținta escrocheriilor: ,,Solicită sume de bani de la cetățeni”

Responsabilii Serviciului de Informații și Securitate (SIS) de la Chișinău avertizează cetățenii să nu cadă în plasa unor persoane necunoscute care se prezintă drept spioni și solicită date personale sau transferuri de bani. Structurile judiciare întreprind măsuri pentru identificarea acestora.

,,Aceste tentative de fraudă se manifestă prin apeluri telefonice, mesaje sau chiar întâlniri directe, în cadrul cărora indivizii invocă pretexte precum existența unor dosare, necesitatea „verificării„ unor date personale ori solicitări urgente de transferuri financiare pentru a evita presupuse consecințe legale”, au avertizat reprezentanții Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova.

Prin urmare, responsabilii SIS subliniază ferm că asemenea acțiuni nu au nicio legătură cu structura, venind cu mai multe recomandări pentru cetățeni ca să nu cadă în plasa escrocilor.

• Nu dați curs solicitărilor venite din partea unor persoane care pretind că reprezintă instituții ale statului, fără a le putea verifica identitatea;

• Nu furnizați date personale, coduri PIN, parole sau informații bancare;

• Evitați efectuarea de transferuri de bani la solicitarea unor persoane necunoscute;

• Verificați autenticitatea informațiilor prin canale oficiale;

• Sesizați de urgență astfel de situații la cea mai apropiată unitate de poliție sau prin apel la 112”, au conchis angajații SIS.

Totodată, reprezentanții Serviciului de Informații și Securitate colaborează cu instituțiile competente ,,pentru identificarea și sancționarea acestor fapte și reiterează importanța vigilenței în fața tentativelor de fraudă. Facem apel către cetățeni să rămână informați și precauți, contribuind activ la protejarea propriei siguranțe și la combaterea tentativelor de fraudă”.