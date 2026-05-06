Sentința de 19 ani de închisoare pentru Vladimir Plahotniuc, contestată: procurorii o consideră prea blândă. Reacția oligarhului

Sentința de 19 ani de închisoare pentru Vladimir Plahotniuc a fost contestată de procurorii moldoveni pe motiv că este prea blândă. Contestația a fost depusă la peste două săptămâni de la pronunțarea pedepsei de prima instanță, pe care condamnatul o consideră una politică.

Reprezentanții Procuratura Anticorupție au depus un apel împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, considerând pedeapsa prea blândă.

,,Procurorii subliniază că instanța a confirmat vinovăția inculpatului pe baza unor probe clare și a stabilit că faptele au fost comise intenționat, în cadrul unei organizații criminale. Totodată, a fost demonstrat rolul determinant al acestuia, inclusiv de organizare și conducere. Cu toate acestea, pedeapsa aplicată nu reflectă gravitatea faptelor. Potrivit probelor, infracțiunile au provocat prejudicii enorme sistemului bancar și au afectat grav economia, imaginea și încrederea în instituțiile statului. Acuzarea menționează că nu există circumstanțe atenuante care să justifice o pedeapsă redusă, iar instanța nu a ținut cont suficient de personalitatea inculpatului și de riscul comiterii unor noi infracțiuni”, au adăugat procurorii anticorupție.

Prin urmare, responsabilii PA cer ,,casarea parțială a sentinței, rejudecarea cauzei și aplicarea unei pedepse de 25 de ani de închisoare”.

,Totodată, procurorii contestă refuzul instanței de a dispune confiscarea sumelor de 39,2 milioane USD și 3,5 milioane Euro. Subliniem că recuperarea prejudiciului și confiscarea specială sunt măsuri diferite, cu scopuri distincte, și pot fi aplicate concomitent. Prin urmare, acuzarea consideră necesară o pedeapsă mai severă și aplicarea confiscării pentru a reflecta gravitatea faptelor și pentru a preveni astfel de infracțiuni pe viitor”, au mai subliniat procurorii moldoveni.

Mesajul oligarhului condamnat

În aceeași zi, oligarhul moldovean, care a lipsit de la ședința de judecată în timpul căreia a fost pronunțată sentința, a comentat decizia, afirmând că este una politică.

,,Ipotezele, alegațiile și părerile culese și aduse ca argumente în dosar împotriva mea nu sunt probe. Acestea nu sunt dovezi serioase, ci fantezii generate de rivalii mei politici. Dovezi concrete n-au existat și nu există, ele nu pot exista. Prin urmare, sentința de condamnare în prima instanță a fost una exclusiv dictată politic și ea va trebui să fie supusă unei analize oneste, profesionale și critice în instanțele de mai sus. Și eu sper că de acum încolo justiția va fi mult mai independentă față de politic și mai curajoasă în respectarea codului profesional. Implicit, se poate impune rejudecarea cazului, cu un nou complet de judecată, fără de păcatele profesionale și morale ale celor care s-au compromis la prima etapă. Eu sunt convins de partea mea de dreptate și am încredere că viitorul le va așeza pe toate la locul lor”, se arată într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a oligarhului.

Sentința, în lipsa lui Vladimir Plahotniuc

În data de 22 aprilie, oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare, pedeapsa fiind dictată de magistrații de la Chișinău în dosarul „furtului miliardului”, la niciun an de la extrădarea sa din Grecia în Republica Moldova.

Pe lângă privarea de libertate, instanța l-a impus pe inculpat să plătească despăgubiri de peste 63.000 de milioane de dolari și l-a privat de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de cinci ani.

,,S-a încasat din contul lui Plahotniuc Vladimir Gheorghe, în beneficiul statului, suma de 96 861, 28 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare suportate pentru extrădarea acestuia. S-a dispus menținerea sechestrelor aplicate la etapa urmăririi penale”, au precizat judecătorii.

Mai exact, a fost aplicat sechestrul asupra bunurilor ce aparțin inculpatului, în valoare de peste un miliard de lei moldovenești, fiind vorba de terenuri, capitalul social al unor companii, construcții, bunuri aflate în străinătate, precum și bani.

Instanța l-a găsit vinovat pe oligarh pentru formarea și conducerea unei organizații criminale în perioada 2009–2019, prin intermediul căreia ar fi sustras o sumă uriașă de bani din sistemul bancar al Republicii Moldova, cauzând un prejudiciu de aproximativ 39,3 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro.

Din acești bani, și-ar fi cumpărat un avion de tip Embraer Legacy 650, proprietăți, ar fi investit în afaceri, ar fi achitat diverse servicii juridice, medicale și turistice, precum și lucrări de construcții sau ar fi organizat evenimente și plătit datorii, mai afirmă responsabilii Procuraturii Anticorupție.

Cauza penală a fost judecată în perioada 03 octombrie 2025 – 22 aprilie 2026, iar inculpatul Vladimir Plahotniuc nu și-a recunoscut vina.

Oligarhul și-a aflat pedeapsa la aproape opt luni de la extrădarea sa din Grecia în Republica Moldova, fiind adus în cătușe cu avionul, la șase ani de la fuga din țară.

De la revenirea sa în țara vecină și până în prezent, Vladimir Plahotniuc se află după gratii, fiind deținut în Penitenciarul nr. 13 din centrul Chișinăului.