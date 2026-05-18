Scandalul la Eurovision 2026 continuă: Un deputat PAS cere demisia conducerii Teleradio-Moldova după punctajul controversat acordat României

Deputatul PAS Dinu Plîngău cere demisia conducerii companiei publice „Teleradio-Moldova” (TRM), instituția responsabilă de desemnarea juriului național. Scandalul a izbucnit după finala Eurovision 2026, în urma punctajului extrem de mic acordat României de juriul de la Chișinău.

Parlamentarul a declarat că actuala conducere a TRM ar trebui să plece din funcții, iar în cazul în care acest lucru nu se va întâmpla voluntar, Parlamentul ar trebui să intervină pentru demiterea acesteia.

„Nu cred că vreo anchetă sau vreo justificare poate fi credibilă în această situaţie. TRM-ul nu este la primul scandal enorm. Doar demisii în conducerea instituţiei mai poate spăla un pic ruşinea. Dacă nu urmează demisii, poziţia mea este ca Parlamentul să pregătească hotărârea de destituire a conducerii instituţiei din funcţiile ocupate”, a scris Dinu Plîngău pe Facebook.

Controversa a izbucnit după ce juriul Republicii Moldova a acordat doar trei puncte reprezentantei României, Alexandra Căpitănescu, în finala competiției, în timp ce publicul moldovean a oferit maximum de puncte, 12.

Diferența majoră dintre votul juriului și cel al telespectatorilor a stârnit un val de critici de ambele părți ale Prutului și a ridicat semne de întrebare cu privire la modul în care au fost evaluate prestațiile concurenților.

Victoria Cușnir, una dintre membrele juriului, a explicat că evaluarea s-a făcut în timpul repetițiilor generale și nu pe baza prestației din finală. Aceasta a adăugat că reprezentația României din repetiții ar fi fost mai slabă decât cea din finală. Cușnir a susținut însă că a acordat o notă „foarte bună” României și că nu poate fi responsabilă pentru punctajele oferite de ceilalți membri.

Juriul Republicii Moldova a fost format din șapte membri, printre care și directorul general adjunct al „Teleradio-Moldova”, Andrei Zapșa. Componența acestuia a fost aprobată de conducerea TRM. Cei 7 sunt: Andrei Zapsa, Pavel Orlov, Stanislav Goncear, Cătălina Solomac, Corina Caireac, Ilona Stepan şi Victoria Cusnir.

Ministrul Culturii din Moldova cere lămuriri după cele 3 puncte acordate României

Reacții au venit și din partea ministrului Culturii din Republica Moldova, Cristian Jardan, care a cerut clarificări oficiale privind discrepanța dintre votul publicului și cel al juriului.

Ministrul i-a felicitat atât pe Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova, cât și pe Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României, însă și-a exprimat public nedumerirea față de rezultatul final al votului juriului moldovean.

Deși reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, a încheiat competiția pe locul al treilea, cu 296 de puncte, momentul acordării voturilor din partea juriilor naționale a lăsat un gust amar multor telespectatori români. Cea mai mare surpriză neplăcută a venit chiar din Republica Moldova, țară de la care publicul din România se aștepta la un sprijin consistent.