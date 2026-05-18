Boala de care legendarul John Cena suferea fără să știe: „Am crezut că e vorba doar de vârstă”

Luptătorul John Cena (49 de anii) și-a subestimat simptomele de care suferea, pentru ca într-un târziu să descopere că are acarieni oculari.

Fostul campion la wrestling, acum vedetă de la Hollywood, John Cena, a dezvăluit recent că s-a luptat cu o afecțiune oculară adesea trecută cu vederea: blefarita demodex. Cunoscut de peste 20 de ani ca un supererou indestructibil în ringul WWE, actorul a mărturisit într-un interviu acordat Newsweek că a ignorat simptome persistente, precum roșeață, mâncărime, cruste pe pleoape și un declin progresiv al vederii.

„Am atribuit totul la ecrane, vârstă, zile lungi, lipsă de somn”, a recunoscut Cena, explicând că „era suficient adevăr în toate scuzele mele, pentru a mă împiedica să fac ceva în privința asta”. Multă vreme, actorul și-a minimalizat problema de vedere: „Am crezut că e vorba doar de vârstă. Nici măcar nu știam ce este blefarita demodex. M-am gândit doar: «Sunt bătrân, așa e»”.

Acarienii sunt organisme microscopice care trăiesc în diverse medii, inclusiv în praf, sol, plante și chiar pe pielea umană. Deși invizibili cu ochiul liber, aceștia pot influența semnificativ sănătatea umană, fiind implicați în alergii, boli dermatologice sau chiar infecții.

Acarienii fac parte din clasa Arachnida, înrudiți cu păianjenii și căpușele. Există peste 50.000 de specii cunoscute, dar se estimează că pot fi milioane nedescoperite. Majoritatea acarienilor au dimensiuni cuprinse între 0,2 și 0,4 milimetri, fiind invizibili cu ochiul liber, ceea ce îi face greu de detectat fără mijloace optice speciale.

Punctul de cotitură a venit abia în timpul unui examen oftalmologic amănunțit, în timpul căruia medicul a descoperit boala. În cazul lui Cena, o rețetă de picături oftalmice special concepute, administrate de două ori pe zi, i-a eliminat simptomele în doar câteva săptămâni, rezolvând o problemă care afectează milioane de oameni.

Prin împărtășirea publică a experienței sale, actorul a vrut să arate o latură vulnerabilă, departe de imaginea personajului invincibil care l-a făcut celebru. Cena a subliniat că această afecțiune „se ascunde la vedere” tocmai pentru că oamenii „nu vorbesc despre ea,pentru că nu știu ce este”.

Incidentul a devenit o oportunitate pentru fostul luptător de a susține o campanie de conștientizare a importanței prevenției. „Am mers la un profesionist și totul s-a schimbat. Eram leneș”, a mărturisit Cena, îndemnând publicul să nu facă aceeași greșeală.