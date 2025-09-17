Președinta Parlamentului European, în vizită la Kiev. Agenda discuțiilor

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a sosit miercuri la Kiev, pentru a se întâlni cu înalți oficiali ucraineni, iar pe agenda discuțiilor se vor afla aderarea Ucrainei la UE și sancțiunile împotriva Rusiei, printre alte chestiuni, relatează Kyiv Independent.

Președintele Parlamentului, Ruslan Stefanciuk, a întâmpinat-o pe Metsola la sosirea acesteia în capitala Ucrainei, a patra vizită a acesteia de la începutul războiului de amploare din 2022.

„La 1.300 de zile de la începutul agresiunii, mă aflu în Ucraina cu un mesaj puternic de sprijin din partea Parlamentului European. Aşa cum v-am susţinut în prima zi, vom rămâne alături de voi”, a scris Metsola pe X.

Aceasta este așteptată să aibă întâlniri cu președintele Volodimir Zelenski, cu prim-ministrul Iulia Sviridenko, cu preşedintele Radei Supreme (Parlamentul ucrainean), Ruslan Stefanciuk, precum şi cu alţi lideri ai Parlamentului de la Kiev.

Metsola va sublinia sprijinul Parlamentului European pentru o pace permanentă și justă; continuarea eforturilor de slăbire a maşinăriei de război a Rusiei prin sancţiuni coordonate şi ferme; consolidarea cooperării parlamentare; şi necesitatea de a avansa în procesul de aderare al Ucrainei.

Vizita are loc în contextul în care Ucraina solicită partenerilor occidentali măsuri mai ferme pentru a presa Rusia să înceapă negocieri de pace, în principal prin sancțiuni mai dure.

Săptămâna trecută, Parlamentul European a adoptat o rezoluție neobligatorie prin care solicită o soluționare pașnică a războiului și solicită de asemenea Comisiei Europene să lanseze primul grup de negocieri de aderare cu Kievul.

Deși Comisia a susținut deja lansarea negocierilor, procesul este blocat de guvernul ungar, considerat cel mai prietenos cu Kremlinul din cadrul UE.

De asemenea, se așteaptă ca Comisia Europeană să dezvăluie în curând cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează activele cripto, băncile și sectorul energetic al țării.

Președintele american Donald Trump a cerut țărilor europene să oprească achizițiile de petrol rusesc, ca o condiție pentru ca Washingtonul să intensifice presiunea la rândul său prin eventuale sancțiuni.

După o convorbire telefonică cu Trump, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că blocul comunitar va încerca să accelereze eliminarea treptată a achizițiilor de energie din Rusia, prevăzută inițial pentru sfârșitul lui 2027.