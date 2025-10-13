search
Luni, 13 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Un laureat al Premiului Nobel, cu origini în Republica Moldova, a vizitat țara. Ce îl leagă de președintele Maia Sandu

0
0
Publicat:

James Rothman, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină în 2013 pentru cercetările sale asupra corpului uman, afirmă că strămoșii săi provin din nordul Republicii Moldova, de unde au emigrat la începutul secolului al XX-lea în SUA. El a aflat despre acest lucru în vara acestui an, iar câteva luni mai târziu a decis să viziteze țara.

James Rothman a vizitat recent raionul Făleștina, baștina strămoșilor săi. FOTO: Pomfret.org
James Rothman a vizitat recent raionul Făleștina, baștina strămoșilor săi. FOTO: Pomfret.org

 James Rothman, profesor de biologie la Universitatea Yale din SUA, a vizitat recent raionul Fălești din nordul Republicii Moldova, de unde provin strămoșii săi, care au emigrat la începutul secolului al XX-lea peste Ocean, precum și localitatea de origine a președintelui Maia Sandu. Laureatul Premiului Nobel a mărturisit presei de la Chișinău că a aflat abia în vara acestui an despre rădăcinile sale basarabene.

„A fost un moment foarte emoționant când am aflat că am rădăcini în Fălești. De fapt, am aflat abia vara aceasta. Știam că familia noastră provine din Basarabia, dar nu știam exact de unde și, știți, este un lucru minunat că avem toate aceste resurse online, pe care înainte nu le aveam, și astfel am reușit să descopăr, de fapt, că o parte din familia mea este de aici, din Fălești, și cealaltă din Telenești”, a afirmat acesta pentru ,,Rfi România”. 

Impresionat de adolescenții basarabeni

În nordul țării vecine, James Rothman a vizitat liceul Mihai Eminescu din orașul Fălești, unde a stat de vorbă cu elevii, care l-au întrebat despre pasiunea sa pentru medicină.

„Este foarte onorabil pentru noi că am avut oportunitatea de a primi astfel de oaspeți, pentru că astfel putem face schimburi de experiență în toate domeniile”, a spus eleva Taisia Dvorschi.

„Sunt foarte încântat că o astfel de personalitate din America, care a fost și laureat al Premiului Nobel, să se întoarcă la rădăcinile lui. Cum a zis el, strămoșii lui au fost acum 100 de ani aici, pe meleagurile acestea”, a adăugat elevul Vasile Vieru. 

La rândul său, James Rothman a fost impresionat că elevii moldoveni vorbeau limba engleză, dovadă fiind conversațiile purtate cu aceștia. De asemenea, a vizitat muzeul din Fălești, unde a găsit într-o carte numele unuia dintre strămoșii săi.

„Este o onoare pentru noi, mai cu seamă că își trage arborele genealogic al familiei lui de aici, din Fălești. Cu siguranță, cu inima deschisă, așteptăm cu mare nerăbdare, vrem să ne împărtășim cu istorie, cu informație, poate identificăm ceva important să rămână în patrimoniul muzeului”, a spus Rodica Răilean, directoarea Muzeului Lazăr Dubinovschi. 

James Rothman a fost însoțit, în raionul de baștină al președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, de președintele Academiei de Științe a Moldovei (AȘM), Ion Tighineanu. Acesta a subliniat că cercetătorul a fost distins în cadrul conferinței Laureatul Nobel, la care a fost invitat la Chișinău, cu medalia Dimitrie Cantemir, aceasta fiind cea mai înaltă distincție a structurii. De asemenea, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu de la Chișinău i-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa.

„A găsit mormintele bunicilor în Statele Unite și a găsit certificatele de deces, acolo era scris că au fost născuți în Fălești, în Telenești. Așa, cu încetul, am pregătit această vizită. Principalul scop este participarea într-o conferință internațională în domeniul nanotehnologiilor și ingineriei biomedicale, pe care noi o organizăm la Chișinău”, a menționat Ion Tighineanu, președintele AȘM. 

Laureatul Premiului Nobel

În 2013, James Rothman și Randy Schekman din SUA, alături de Thomas Südhof din Germania, au împărțit Premiul Nobel pentru Medicină după ce au descoperit mecanismul precis de transport al celulelor.

Conform celor trei cercetători, acestea acționează asemenea unor flote care transportă substanțele benefice către ținte precise.

Descoperirea echipei americano-germane este esențială pentru înțelegerea modului în care celulele cerebrale comunică, precum și a modului în care sunt eliberați hormonii în organism și a funcționării sistemului imunitar, potrivit Comitetului Nobel.

Republica Moldova

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații al Armatei, are afaceri cu un institu
digi24.ro
image
Apare cel mai mare mall din România. Este afacerea unuia dintre cei mai controversați milionari
stirileprotv.ro
image
El e „bombardierul” care a ucis o mamă cu copilul în căruț pe trecerea de pietoni! „Conduc NERVOS la 3 dimineața”
gandul.ro
image
Date de coșmar! Măririle de TVA și taxele au fost transferate de magazine direct la consumatori
mediafax.ro
image
Președintele Cristi Balaj pleacă de la CFR Cluj! Primele reacții ale lui Balaj și ale patronului Neluțu Varga. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cine ar câștiga alegerile dacă s-ar vota duminica viitoare
libertatea.ro
image
Putin a trimis „omuleți verzi” la granița cu Estonia. ISW: Rusia a început „Faza Zero” pentru un război cu NATO
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
Rezervă neutilizată la România - Austria, Florin Tănase a rupt tăcerea: ”Nu e posibil așa ceva”
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
antena3.ro
image
Prognoza meteo ANM pentru 13-26 octombrie 2025: Se face iarăși frig, temperaturile scad şi reapar ploile
observatornews.ro
image
'Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii'. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu
cancan.ro
image
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
prosport.ro
image
Peltea de gutui, reţeta bunicii. Iese de fiecare dată şi nu are conservanţi
playtech.ro
image
Mara Burcă, mesaj după România – Austria. Ce problemă a avut soția fotbalistului Andrei Burcă înainte de meci
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
O vedetă a vrut să treacă granița în Serbia, dar a rămas ”blocată”: ”Au emis mandat de arestare pe numele meu”
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Duminică noaptea, 12 octombrie 2025, în jurul orei 01:00, cadavrul lui Ionuț a fost găsit într-o parcare publică din nordul Italiei. Trupul neînsuflețit al românului a fost descoperit în Bolzano, mai exact într-o parcare folosită de șoferii de camioane pe
kanald.ro
image
Zăcământ uriaș de aur, peste 1.000 de tone estimate. Unde a fost descoperit și
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Preşedintele Nicuşor Dan a trimis 3 decrete importante la Monitorul Oficial
romaniatv.net
image
Sprijin pentru pensionarii cu pensie mică. Serviciul este gratuit
mediaflux.ro
image
Victoria „tricolorilor” cu Austria a mai fost sărbătorită într-o țară: „El e Virgil Ghiță, românul care a făcut milioane de oameni fericiți”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Monica Tatoiu, îndrăgostită iremediabil de un oraș din Europa! I se pare cea mai tare destinație la ora actuală: „Este genial! Plin de restaurante, magazine”
click.ro
image
Cel mai bogat român din toate timpurile deținea 9 tone de aur. A salvat România de la faliment și a murit singur
click.ro
image
Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie, de Sf. Parascheva. Ce trebuie să dai de pomană pentru a-ți merge bine în toate
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
profimedia 1044338506 jpg
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute
clickpentrufemei.ro
Piatra funerară a unui soldat roman descoperită în orașul american New Orleans (© D. Ryan Gray / Preservation Resource Center of New Orleans)
Piatra funerară a unui soldat roman născut în Tracia, descoperită în America
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Monica Tatoiu, îndrăgostită iremediabil de un oraș din Europa! I se pare cea mai tare destinație la ora actuală: „Este genial! Plin de restaurante, magazine”

OK! Magazine

image
Nici măcar în vizitele oficiale nu se poate abține să-și atingă abdomenul. Noi ipoteze despre lupta pe viață și pe moarte a lui Kate

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică